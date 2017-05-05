Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, 'Greyball' isimli bir yazılım kullandığı gerekçesiyle Uber hakkında soruşturma başlattı.

Geçtiğimiz günlerde İtalya'da yasaklandığı haberlerini duyduğumuz ve hala ülkemizde yasal olup olmadığına yönelik tartışmalar devam eden popüler taksi hizmeti Uber'e Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı tarafından bir soruşturma başlatıldı.

Ortaya atılan iddialara göre Uber, yasaklı olduğu bölgelerde kullanımının yasak olmasına rağmen çalışmaya devam ediyor ve 'Greyball' adı verilen bir yazılım sayesinde bu bölgelerdeki Uber şoförlerinin dijital olarak yerel yetkililer tarafından tespit edilmesi engelleniyordu. Bu olayın ortaya çıkmasıyla birlikte Uber, apar topar 'Greyball' yazılımından vazgeçti.

Mart ayında New York Times gazetesinin ortaya çıkardığı bu 'Greyball' yazılımının Uber tarafından kullanıldığı iddiasına Uber, yazılımın sahteciliğin önüne geçmek ve sürücülerin güvenliğini koruma altına almak amaçlı kullanıldığını söylerken ABD Adalet Bakanlığı Uber'in açıklamasına ikna olmadı.

Tüm bu durumlar üzerine ABD Adalet Bakanlığı tarafından Uber'e karşı başlatılan soruşturmada nasıl bir sonuca varılacağını hep birlikte göreceğiz.