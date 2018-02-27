ABD "Ağ Tarafsızlığı"na Tekrar Kavuşabilir!

ABD Federal Komünikasyon Komisyonu (FCC) geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Aralık ayında 2'ye 3 oyla geçen ağ tarafsızlığının iptal edilmesi kararını geri çekme planları yaptıklarını duyurmuştu. Şimdi ise savaşın bir sonraki aşaması başlıyor.

ABD'de Aralık ayında FCC tarafından yapılan kritik oylamayla, eski Başkan Barack Obama yönetimi tarafından 2015'te hayata geçirilen "ağ tarafsızlığı" kuralı iptal edilmişti. Bu iptal kararından sonra internet sağlayıcıları istediği internet sitesine çifte standart sağlama hakkı elde etmişti. ABD'li birçok internet kullanıcısı, alınan iptal kararının internete özgürce girmeyi engelleyeceğini belirterek protesto gösterileri düzenlemişti. FCC'nin iptal kararını geri çekme sinyalinden sonra bugün yaşanan gelişme savaşın ikinci perdesinin açıldığı şeklinde yorumlandı. Senatör Edward J. Markey paylaştığı bir tweetle resmi olarak, FCC'nin iptal kararını tersine çevirecek olan ve ağ tarafsızlığını geri getirecek olan Kongre İnceleme Yasası'nı sunduklarını belirtti.

Senatör Markey, 2015 yılında yürürlüğe giren kararın iptal edilmesinden bu yana bu konu üzerine çalışmalar yürütüyor. Markey, Ocay ayının ortalarından bu yana yoğunlaştırdığı çalışmalar neticesinde birçok milletvekilinin desteğini almayı başardı. Ancak hala daha fazla oy'a ihtiyacı olduğu düşünülüyor.

Geçtiğimiz hafta FCC'nin yeni kurallarının resmi olarak tanıtılması ile Senato'nun, Markey'in Kongre İnceleme Yasası'nı 60 gün içerisinde oylaması bekleniyor. Eğer Senato 60 gün içerisinde yani 23 Nisan'a kadar çoğunluğu sağlayamazsa kurallar resmen değişecek. Ancak gerekli olan 51 milletvekili oylamaya katılsa bile tasarının Temsilciler Meclisi'nden geçmesi ve başkandan veto yememesi gerekecek. Ancak 51 milletvekilinin ikna edilmesi demek bir anlamda bu konu üzerinde farkındalık yaratılması için iyi bir adım atılmış demektir. Bu sinerji Temsilciler Meclisi'ne de sirayet ederse bir sonraki seçimlerde ABD halkı tekrar ağ tarafsızlığının getirileceği yönündeki söylemleri duyabilir.