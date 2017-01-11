ABD Ankara Büyükelçiliği’den Türkiye’nin ‘ABD Bize Siber Saldırı Gerçekleştirdi’ Sözlerine Cevap!

Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın ‘ABD merkezli bir siber saldırıya maruz kaldık’ sözlerine ABD Ankara Büyükelçiliği’nden cevap geldi.

Enerji Bakanı Albayrak, Türkiye’deki elektrik kesintilerine sebep olarak ABD merkezli yapılan bir siber saldırıyı göstermişti. ABD Ankara Büyükelçiliği ise bu söylemlere karşı çıkarak bir açıklamada bulundu.

10 Ocak’ta, büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada “ABD’nin Türk elektrik veya enerji sistemine saldırıda bulunduğu iddiaları doğru değildir” açıklamasında bulunuldu.

Yukarıdaki tweet’te de göreceğiniz üzere ABD’nin siber suçlarla mücadelede Türkiye ile güçlü bir işbirliği içerisinde bulunduğu, siber saldırılara karşı ortak soruşturmayı ve mücadeleyi devam ettirmeye hazır oldukları belirtiliyor.

Enerji Bakanı Albayrak ise 6 Ocak tarihinde yaptığı açıklamada “30 Aralık itibariyle aldığımız ciddi bir ihbar sonrasında tedbirlerimiz aldık. En son dün Amerika alt yapılı siber bir atak gerçekleşti. Biz bunları püskürterek süreçleri yürütüyoruz. Birçok açıdan tedbirli olmak zorundayız. Bu çerçevede bakıldığında, enerji arzı noktasında ciddi bir risk yok” ifadelerini kullanmıştı.