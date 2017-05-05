Para değeri, güncel kur farkı ve vergi uygulamalarına göre bir Amerikalı iPhone 7'yi ülkemizde 1400 TL daha pahalıya alıyor.

ABD basınında yurt dışında yaşayıp iPhone 7 satın almak isteyen Amerikalılar için ciddi bir uyarı dönmeye başladı. Doların ana merkezi olan ülkede, Apple’ın en şu an piyasadaki en güzide telefonu olan iPhone 7’nin yurt dışı fiyatlarını karşılaştıran gazeteciler, en pahalı satış rakamının ülkemizde olduğunu tespit ettiler ve uyardılar: Eğer Türkiye’de yaşayan bir Amerikalıysanız, kesinlikle oradan iPhone 7 satın almayın.

Apple’ın ABD menşeli bir firma olması, dolar piyasasının Wall Street borsası gibi dev bir para fabrikasında dönmesi ve tabiri yerindeyse ABD’nin “para basarak” ekonomisini düzeltebilen tek ülke olması gibi nedenlerden ötürü en ucuz Apple ürünlerini ve iPhone 7’yi orada bulmanız mümkün oluyor. Nitekim orada iPhone 7 fiyatı 815 dolar ve ülkemizde eklenen vergiler ve para değeri farkından dolayı iPhone 7 1210 dolara kadar çıkabiliyor. Güncel dolar kuruna göre TL bazında yaklaşık 1400 TL’lik bir fark mevcut ki anlaşılan, dolar kullanan bir Amerikalıya bile bu miktar fazla geliyor.

Yazılan haberlerde “Güzel şeylerin her zaman çok pahalıya mal olmaması gerekir, ancak genellikle olur” cümlesi göze çarpıyor. Bu nedenle ABD’de yeni çıkan bir iPhone’dan sonra Apple Store önlerinde kuyrukların oluşması çok doğal. Ancak temel gelir düzeyi olarak kabul edilen asgari ücretleri iki ülke bazında kıyaslarsak ortaya daha farklı bir tablo çıkıyor: ABD’de saat başına asgari olarak yaklaşık 8 dolar kazanırken Türkiye’de bu gelir 1.80 dolar (yani 6.5 TL) civarında kalıyor. Yani doların alım gücünün fazla olması durumuna bir de gelir durumu ekleniyor. Bizde asgari ücretle çalışan birey, 1 saatte kazandığını ABD’de 15 dk içerisinde kazanabilir.

Hal böyle olunca dev bir ekonominin ardından elbette vatandaşlarını uyarma gereği duymaları normal bir tavır. Eğer aynı durumda biz olsaydık, kabul edelim ki biz de uyarılar yapardık. ABD basını ise söz konusu durumu politik ve ekonomik iktidarsızlığa bağlıyor.

Tüm bu verilerin Deutsche Bank’tan alındığını ve en başında bulunduğumuz listenin geri kalanındaki ülkelerin şu şekilde sıralandığını belirtelim:

(Fiyatlar 128 GB iPhone 7 üzerinden kıyaslanmıştır.)

Türkiye: 1210 dolar

1210 dolar Brezilya: 1115 dolar

1115 dolar Rusya: 1086 dolar

1086 dolar Yunanistan: 1028 dolar

1028 dolar Polonya: 1005 dolar

En ucuz iPhone 7’yi ABD’den sonra Japonya’da almak mümkün.