Çiçeği burnunda ABD başkanı Donald Trump'ın 100 milyon dolar değerindeki uçağında altın kaplama banyodan misafir odasına kadar her şey mevcut.

Amerika Birleşik Devetleri'nin yeni başkanı aynı zamanda ülkenin en büyük emlak krallarından Donald Trump'ın kullandığı uçağa ait detaylar Trump'ın başkanlığıyla birlikte tekrar gündeme geldi. Uçak her ne kadar dışardan bakıldığında normal bir uçak gibi görünse de uçağın içinde milyonlarca dolar değerinde eşyalar yer alıyor.

Aslında Trump'ın uçağı düşünüldüğünün aksine yeni ve en son model bir uçak değil. Boeing 757-200 model uçak ilk uçuşunu 1991 yılında yapmış ve 1995 yılında Microsoft'un kurucu ortağı Paul Allen tarafından satın alınmış. Bundan tam 16 yıl sonra da 2011 yılında uçağın yeni sahibi Donald Trump olmuş. Elbette Trump'ın satın almasından sonra uçak ciddi değişikliklere uğramış.

Uçağın teknik detaylarına baktığımızda uçağın Rolls Royce tarafından üretilmiş iki tane güçlü motoru bulunuyor bu motorlar sayesinde uçak inanılmaz düzeyde itiş gücüne sahip ancak bu güçlü motorların iyi yakıt tasarrufu sağladığı söylenemez.

Elbette işin içine 100 milyon dolar girince uçağın içine de büyük bir lüks ve konfor hakim. Uçakta yatak odasından 24 ayar altın kaplama banyoya kadar her şey mevcut öyle ki Trump'ın misafileri için ayrılmış bir de özel oda bulunuyor. Teknolojik açıdan da üstün detaylara sahip uçağın tamamı sadece tek bir dokunmatik ekran üzerinden yönetilebiliyor.

Tabii ki Trump'ın özel uçağı her ne kadar muhteşem görünse de ABD başkanları için özel olarak tasarlanan Air Force One isimli üstün teknolojilerle ve lüksle donatılmış uçağa yaklaşamıyor. Elbette bu durumda Trump'ın üzülmesi gereken bir durum yok çünkü Donald Trump artık resmi olarak ABD başkanı olduğu için bu uçakta da seyahat edebilecek.

Aynı zamanda Donald Trump'ın uçağında tam anlamıyla bir gezintiye çıkmak istiyorsanız aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz: