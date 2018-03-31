ABD Başkanı Trump Amazon’u Vergi Kaçakçılığıyla Suçladı

Trump, ünlü ticaret sitesi olan ve yakında Türkiye'de de hizmete girecek olan Amazon'u lobi oluşturmak ve vergi kaçakçılığı yapmakla suçladı.

Amazonun iş uygulamaları konusundaki davranışlarından iki gün sonra, Başkan Donald Trump öfkesini Amazon’a kustu. Trump, Cumartesi günü dünyanın en büyük e-ticaret şirketinin ABD Posta Servisi ve lobicilik çabalarıyla ilgili iki tweet attı. Amazonun lobi grubu oluşturma çalışmalarına girişmekle ve ABD Posta Servisini aldatmaca olarak kullanmakla suçladı.

Trump’ın Twitter mesajlarını özetlemek gerekirse,”Konusu açılmışken, ABD Posta Servisinin her pakette 1.50 dolar kayba uğradığı hakkında iddialar dolaşıyor. Bu söylenti raporlarına göre bahsedilen miktarlar milyon dolarlara ulaşıyor. Ancak işin aslı bu rakamlar Amazon tarafından şişirilmiş rakamlardan ibaret. ABD Posta Servisi zarara uğramadı ve gelişmeye devam etti. Amazon ise kargolarında bahsedildiği gibi 2.6 milyon dolar büyüme elde etmedi. Eğer ettiysede Amazon vergi kaçakçılığı yapmaya başlamış.” dedi.

Amazon ve CEO'su Jeff Bezos, daha öncede sıklıkla Trump’ın saldırılarına maruz kalmıştı. Şimdiyse ABD Başkanı Amazon’u vergi kaçakçılığıyla suçlamaya başladı. Ayrıca Trump, vergi kaçakçılığını araştırma amaçlı soruşturma başlattı. Soruşturmanın tamamlamasının ardından Trump’ın suçlamalarında ne derecede haklı olduğunu hep birlikte göreceğiz.