CNBC'nin Beyaz Saray’dan aldığı bilgilere göre ABD Başkanı Trump, Broadcom’un 117 milyar dolarlık Qualcomm’u satın alma teklifinde araya girerek sürece engel olmuş. Güvenlik kaygısı dolayısıyla böyle bir girişimde bulunduğu söylenen başkanın tavrı hakkında açıklamalar var.

Dünyanın en çok patent sahibi olan teknoloji firmalarından Qualcomm, geçtiğimiz haftalarda Broadcom tarafından yapılan 117 milyar dolarlık satın alma teklifini reddetti. Bunun ardında ise ABD Başkanı Trump’ın müdahalesi varmış. Satın alma işlemleri, tamamen politik ve ekonomik nedenlerden dolayı gerçekleşmemiş durumda. Trump'ın bu müdahalesi, daha geniş çapta bir ekonomik dalgalanmaya neden olabilir zira Trump, “küresel ekonomide ilk önce Amerikalı firmaları” devreye sokmaya çalışıyor.

Broadcom’un ilk teklifine yapılan itiraz da doğrudan Qualcomm’dan değil Beyaz Saray’dan ulaştırıldı. Ancak dünyanın en iyilerinden olan iki yonga üreticisi firma arasındaki bu süreç, küresel teknoloji endüstrisi için geniş bir etki yarattı. Dolayısıyla Trump'ın müdahale kararının sonuçları büyük olabilir.

Broadcom ve Qualcomm’un birleşmesi, tüm zamanların en büyük teknoloji anlaşmalarından birisi olabilirdi. İki şirket birleşince telefonlar, bilgisayarlar ve neredeyse internete bağlı bütün cihazlar aynı şirketin kontrolünde işlemci güçlerine kavuşacaklardı. Qualcomm’un satın alma karşısındaki direnişi, aylar süren bir destan haline dönüştü. Hatta bu nedenle sırtını ABD’deki huhuki ve ticari kamu otoritelerine yasladı ve teklife ilişkin soruşturmalar açtırdı.



Broadcom CEO'su Hock Tan ve Trump

Başka bir deyişle Qualcomm, Amerika'nın düzenleyici otoritelerini Broadcom’un teklifini engellemek ve kendini korumak için potansiyel bir silah olarak kullanıyor. Mükemmel bir manevra olsa da daha önce böyle bir şeyin görülmemiş olması sektörü endişelendiriyor.

Başkan Trump, Beyaz Saray'dan böyle bir müdahalede bulunup Qualcomm’u kurtarsa bile şirket hala zor durumda. Hali hazırda bir başka ABD’li firma olan Apple’ın patent ihlali davaları Qualcomm’u çok uğraştırıyor. Bu sıkıntılara rağmen şirketin yeniden yapılanmaya gidiyor olması da son derece ilginç.

Aynı zamanda Qualcomm, anten gömülü yongalar ürettiği için 5G teknolojisine geçiş sürecinde oldukça önemli rol oynayacak bir şirket. Diğer taraftan ürettiği mobil işlemciler artık bilgisayarlara girecek kadar güçlü olmaya başladılar. Bu nedenle Bradcom’un 117 milyar dolarlık teklifi, gelecekteki fırsatlar düşünüldüğünde çok düşük kalıyor.