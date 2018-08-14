Trump'ın F-35 Satışını Askıya Alan Yaptırımı İşlevsiz Çıktı

Son günlerde gündemde bir hayli yer kaplayan; ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışını askıya alan yaptırımı, göstermelik çıktı.

Bildiğiniz üzere ABD ve Türkiye arasındaki gerilim hızla tırmanıyor. Bahsi geçen gerilimde en etkin unsur dolar kurundaki çarpıcı değişiklikler olarak gözükse de diğer bir yandan ABD Başkanı Trump’ın bir rest olarak uyguladığı, ABD Türkiye arası F-35 savaş uçağı teslimanıtını durdurmaya yönelik yaptırım da gerek basında gerekse sosyal medyada bir hayli yer etmiş durumda. Ancak bahsi geçen durum; ilk bakışta akla gelen şekilde ilerlemiyor. ABD Başkanı'nın göstermelik olarak yürürlüğe koyduğu bu yaptırım, yalnızca 90 gün için geçerliliğini koruyor.

Türkiye’nin F-35 üzerindeki planları düşünüldüğünde ise bu 90 gün içerisinde ülkemize giriş yapması beklenen herhangi bir F-35 ya da herhangi bir uçak sevkiyatı bulunmuyor. Daha net bir tabirle Trump’ın 90 gün boyunca askıya aldığı proje ülkemizi hiçbir şekilde etkilemiyor.

ABD Başkanı, pek tabii projeyi fesh etme hakkını elinde bulunduruyor olsa da böylesine büyük ölçekli bir projeden vazgeçmek, bizim kadar ABD’nin de zararına bir eyleme dönüşecektir. Zira F-35 projesi, Amerika boyutunda da ciddi maliyet zararlarına yol açacak seviyede büyük ölçekli bir proje olarak lanse ediliyor.

Halihazırda 116 siparişimiz bulunan projede, “2” F-35 uçağımıza kavuştuğumuz gibi Türk pilotların Amerika’daki F-35 eğitimleri de devam ediyor. Diğer bir yandan bahsi geçen uçakların bazı parçaları, 10 ayrı Türk firması tarafından sağlanıyor. Ancak Trump’ın aldığı kararlarının fevri yapısı düşünüldüğünde, tabii ki gözü kara bir şekilde bu ortaklığa son verme ihtimalini de gözden kaçırmamak gerekiyor. Bu karara yönelik atılımlar, iki ülkenin ilerleyen dönemdeki iletişimini belirleyecek unsurların başında geliyor.