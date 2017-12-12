ABD Başkanı Trump: NASA Tekrar Ay’a Gidecek

Uzay araştırmalarında öncü firmalardan SpaceX, NASA'ya destek verme konusunda oldukça istekli.

NASA 7 Aralık 1972 de Apollo 17 adı altında yaptığı, 12 gün 13 saat 51 dakika süren Ay yolculuğundan beri tekrar Ay'a gitmedi. Ancak eğer işler yolunda giderse Donald Trump’un Pazartesi günü imzalanan politika teklifi sayesinde NASA ay yüzeyini tekrar keşfe çıkacak. Trump Amerikalı astronotları 1972’den beri Ay yüzeyine göndermedikleri için Apollo görevlerinin devamının gerçekleşmesini istese de ‘’gerçek bir gitme planı dahil’’ karşısında bir çok engel var.

Washington Post'un doğru bir şekilde belirttiği gibi, Trump, astronotların Ay'ı tekrar ziyaret etmesini öneren ilk cumhurbaşkanı değil. Daha önce hem George HW Bush hem de George W. Bush aynı teklifi sunmuşlardı ancak kaynak sağlamakta başarısız oldukları için tekrar Aya gitme projesini gerçekleştiremediler.Trump’ın teklifi, özel şirketlerin NASA ile birlikte çalışarak Aya yapılacak yolculuğu içerdiği için diğer başkanların tekliflerinden daha farklı.

Uzay teknolojisine öncülük eden SpaceX, Moon Express ve Blue Origin gibi firmalara NASA ile birlikte çalışması için teklif sunuldu. Özellikle SpaceX firması destek verme konusunda oldukça istekli, umarız engeller aşılır ve yeni bir yolculuk yapılabilir. Eğer anlaşma sağlanırsa astronotlara malzemeler SpaceX sponsorluğunda sağlanacak ve henüz cevap vermemiş olsalarda Moon Express, Blue Origin firmaları da destek verebilir. NASA'nın mütevazi bütçesi düşünüldüğünde Ay'a astronot gönderip keşif yapmak için bu 3 firmanın en azından ikisinin sponsorluğuna ihtiyacı var. Son yolculuğun 1972 de olduğu düşünülürse teknolojide gerçekleşen bir çok yenilikten sonra daha önce dikkatlerden kaçmış yeni keşifler yapılabilir. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da belkide bu yolculuk Amerikanın Ay üssü projesinin başlangıç adımıdır.