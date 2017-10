ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerginlik gün geçtikçe artıyor, liderler her fırsatta birbirine ateş püskürüyor. Atttığı tweetlerle gündemi yoran ABD Başkanı Trump ise gene çok tartışılacak ve endişelere tavan yaptıracak açıklamalarda bulundu.

Bir tarafta dünyanın en sert diktatörlüklerinden Jong Un ailesi yönetimindeki izole ülke Kuzey Kore, diğer yanda dengesiz politikalarıyla ülkesini uçuruma sürükleyen en tartışmalı başkan Trump’ın ABD’si. Her iki ülke de gelişmiş savaş teknolojilerine sahip ve ortalıkta uçuşan sözler aslında o kadar da basit değil.

Dünya diplomasisi ve dış ilişkileri tarihinde böyle tehdit üslupları ne görüldü ne duyuldu. Sosyal medyanın da yükselişiyle liderler kendi ağızlarından her düşündüklerini milyonlarca insana duyuruyor. Ancak her güç gibi kolay iletişim kurma gücü de dengesiz insanlara emanet edilince, ortalık karışıyor. Donald Trump ise her tweet’i ile zaten gündem oluyorken Kuzey Kore, söylemleriyle hem halkını hem de tüm dünyayı çalkalıyor.

"Son 25 yıldır tüm başkanlarımız ve yönetimleri, Kuzey Kore ile anlaşmalar yapıyorlar ve büyük miktarda paralar ödüyorlar. Ancak bu yöntem çalışmıyor, mürekkep kurumadan anlaşmalar ihlal ediliyor. Bu ABD’li müzakerecileri aptal yerine koymaktır. Üzgünüm, işe yarayacak tek bir şey kaldı."

Hepimizin aklına aynı şey geldi: Nükleer. Elbette bu tehdit üzerine sosyal medyada fazlasıyla tartışma döndü:

"Trump, Kuzey Kore'yi 'tamamen yok etmek' ile tehdit ettiğinde, ABD'nin 'kendini savunmak zorunda kalması' durumunda bunu yapacağını söylemişti. Ancak şimdi önleyici savaşı ima ediyor."

Kuzey Kore ile savaşa gitmek istemiyorsanız, retweet edin. Çünkü Trump'ın verdiği onaylar şimdiye kadar görev almış herhangi bir başkandan rekor seviyede fazla"

"DIŞ SES: Bu şey, Trump'ın takıntılı olduğu nükleer silahlardı."

"Donald Trump Amerika'nın nükleer cephaneliğinden sorumludur. Bu nasıl bir kabus?"

Peki sizin Trump'ın bu çıkışı hakkındaki görüşleriniz neler? Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.