ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto paralarla ilgili birtakım açıklamalar yapan 3 şirketle çalışmayı durdurdu.

OTC piyasalarında ticaret yapan üç şirket, kripto paralarla ilgili gelecek planlarını açıkladı. Bu açıklamaların ardından, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) bu şirketlerle çalışmayı durdurdu. Bu gelişme, ABD tarafından kripto paralara karşı yapılacak olan regülasyon çalışmalarından biri olarak değerlendiriliyor. 2 Mart'a kadar olan süreçte, Cherubim Interest, PDX Partners, ve Victura Construction adlı üç şirketin tüm işlemleri askıya alınacak ve geçmiş ticaretleri SEC tarafından incelenecek. Yapılacak incelemede, ICO başlatmayı düşünen Cherubim'in planları da incelenecek.

SEC, kripto para ticareti ile ilgilendiği iddia edilen şirketleri inceleyeceğini açıkça belirtti. Geçtiğimiz Ağustos ayında da borsadaki fiyatlarını yükseltmek için kripto dünyasıyla ilgili açıklamalar yapan şirketleri uyarmıştı.

Bununla birlikte ABD cephesinden kripto para dünyasıyla ilgili bir gün iyi bir gün haber geliyor. Biz ne yapılmaya çalışıldığını anlayamadık ama, birtakım spekülasyonlar ile kar elde etmeye çalışanların olduğu apaçık ortada. Bunun dışında, ülkemizde de ilginç gelişmeler oluyor. Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek, bugün yaptığı bir açıklamada kripto paraların yasal olmadığını açıkladı.

Ayrıca, kripto paralar ve blok zinciri teknolojisi üniversitelerde ders olarak verilmeye başlandı. Ülkemizdeki ilk örneklerinden birine de aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.