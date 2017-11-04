ABD Büyük Altyapı Kriziyle Karşı Karşıya

Amerika Birleşik Devletler büyük bir altyapı kriziyle karşı karşıya bulunuyor.

Amerika'daki büyük altyapı sorunu siyaset dünyasının çözümü için mutabakat sağladığı ender konulardan. Zira bir zamanlar Dünya'nın en iyi altyapılarına sahip olan Amerika şimdilerde Batı Avrupa ve Çin'in gerisinde kalmış durumda. Bunun en net göstergesi olarak ise uzmanlar metro sisteminin yetmeyişini gösteriyor. ABD'deki altyapıyı yeniden canlandırma çalışmaları eski başkan Barack Obama'dan bu tarafa sürüyor.

Peki ABD altyapısı tamir edilemez mi? Elbette bunun cevabı 'evet'. Ancak bunu sağlamanın tek yolu finansal yatırım değil. Bu durum ABD tarihinde yatan bir gerçekle örtüşdüğü zaman sağlanabilir. Altyapı sorunu ABD tarihi incelendiğinde hiç eşit olarak dağıtılmadı. Kapalı tesisat, gaz ve elektrik elitlerin hayatlarını daha rahat hale getirirken Amerikalıların büyük çoğunluğunu geride bıraktı. 19. yüzyılda demiryolları, 20. yüzyılın başında iletişim telleri ve yollar hep küçük grupların hizmetindeydi.

Toplumsal eşitsizliği artıran bu çalışmalara karşı ABD halkı örgütlenerek yalnızca elitlerin hizmetinde olan altyapının tabana yayılmasını sağladı. Zira uzmanlara göre, altyapı, sadece maddi nesnelerden oluşan bir koleksiyon değildir ve olmamıştır. Altyapı, tüm insanlara eşit miktarda götürüldüğü kadar iyi olur. ABD'de ise durum eskisinden çok da farklı değil.

Kapitalizmin temsilcisi olarak bilinen ülkede altyapı yine elitlerin elinde. Her kasırgada sellerin oluştuğu ABD'de demiryolları artık artan nüfusu taşımaya yetmiyor. Ancak buna karşın ülkenin küçük grupları yine refah içinde yaşıyor. Uzmanlar, teknolojinin ABD altyapısını düzeltmeye yetmeyeceğini bunun tek yolunun demokrasi olduğunu vurguluyor. Siz ne düşünüyorsunuz gerçekten ABD büyük bir krizle karşı karşıya mı?