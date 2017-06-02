Belediye başkanları ve eyalet valileri, Trump yönetiminin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme kararına tepkili. Yerel yönetimleri anlaşmayı kendi başlarına desteklemek için harekete geçtiler.

Paris İklim Anlaşması, 195 üye ülke tarafından imzalanması bakımından dünya tarihinde iklim değişikliği ile ilgili en geniş kabul görmüş anlaşma olma özelliğine sahip.

Donald Trump, tüm dünyaya ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini söyledikten kısa bir süre sonra, Amerikan şehirleri ve devletleri ne olursa olsun uluslararası kararlara saygı duyacaklarını ve anlaşmaya sadık kalmaya devam edeceklerini söylediler.

Şu an için 61 Belediye Başkanı, Trump kararını görmezden geldikleri ortak bir bildiri yayımladılar. Kaliforniya, New York ve Washington eyaletlerinin valileri, "Amerika İklim İttifakı"nı kuracaklarını açıkladılar.

Yapılan açıklamaya göre valiler, ABD İklim İttifakı'na daha fazla devletin iştirak etmesini istiyorlar. 2005 yılında hazırlanan Temiz Enerji Planı'nın hedeflerini de Paris anlaşmasına göre yeniden düzenleyecekler. Söz konusu üç kurucu devlet yaklaşık 68 milyon kişiyi temsil ediyor, bu rakam ABD nüfusunun beşte birini oluşturuyor.

Trump bu kararıyla teknoloji devlerinin tepe isimleri ve danışmanları olan Mike Zuckerberg, Elon Musk, Tim Cook gibi isimlerden de tepki çekti.