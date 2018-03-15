Amerika'nın önce gelen çevreci kuruluşlarından EPA, sunduğu yeni bir strateji ile hayvanlar üzerinde yapılan testleri azaltmayı planladıklarını açıkladı.

Bilim ve teknolojinin yapabildikleri her geçen gün artarken, hayvanlar hala birçok alanda test aracı olarak kullanılmaya devam ediyorlar. Son yıllrda bu konuda ciddi bir bilinçlenme yaşanmış ve geniş bir kamuoyu oluşturulmuş olsa da bu konu hala büyük bir sorun olarak görülüyor. Amerika'nın önemli çevreci kuruluşlarından EPA ise bu konuda yeni bir strateji geliştirdiklerini ve hayvan deneylerini büyük oranda azaltmayı hedeflediklerini açıkladı.

Hayvan testlerinin gelişen teknoloji ile birlikte en güvenilir kaynak olmaktan uzaklaştığını ve gelişen teknoloji sayesinde çok daha geçerli sonuçlar elde edebilecek imkanlara sahip olduklarını belirten EPA yetkilileri, geçtiğimiz günlerde hazırladıkları bir stratejinin taslağını kamuoyu ile paylaştılar. EPA yöneticisi Scott Pruitt, yaptığı açıklamada yeni stratejilerinin temelinin 'kullanılan kimyasal maddeleri ve bileşenleri hayvanlar üzerinde test etmek yerine yüksek bilimsel standartlar ile test etmek' olduğunu söyledi. Bu sayede hem hayvan kullanımını azaltmayı hem de bilimsel ve teknolojik olarak bu alanda daha fazla gelişmeyi amaçlayan EPA'nın sunduğu taslak ise şu an kamunun yorumuna açık ve nisan ayının sonuna kadar erişilebilir olacak.

Kuruluş, yapmaları gerekenin ise öncelikle kullanacak yöntemlerin güvenilirliğinden emin olup sonrasında bu yöntemlerin kullanımının yaygınlaştırılması olduğunu söyledi. Yapılan hayvan deneylerinin yalnızca hayvan hakları ile ilgili bir sorun olmadığını belirten yetkililer, bu testlerin insan sağlığı açısından gereken güveni artık vermediğini de ekledi. Atılan bu yeni adımlar sayesinde ise hem hayvan haklarının korunduğu hem de daha güvenilir ürünlerin ortaya çıktığı günlere ulaşmak artık daha kolay olacak gibi görünüyor.