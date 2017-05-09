Philadelphia'da eski bir ağaç kovuğundan yapılmış, devasa bir su borusu bulundu. Bu kovuk 1831'de şehre çelik altyapı döşenmeden önce, insanların su ihtiyacını karşılayan sistemin bir parçasıydı.

Büyük şehirlerin su problemi, tarihteki en büyük sorunlardan biri olmuştur. İnsanoğlu; bulunduğu coğrafya, zenginlik, bilgi seviyesi ve mühendislik becerisi gibi faktörlerle bu sorunları aşmanın çeşitli yordamlarını bulmuştur. Bir yanda binlerce yıllık gelişmiş Roma su sistemleri varken, öte yandan daha amatör yöntemler de kullanılmıştır. Geçtiğimiz günlerde ABD’nin Philadelphia eyaletinde tahtadan yapılmış bir devasa su borusu bulundu.

Şehrin su ihtiyacını karşılamak için 1830’larda çelik borular döşenene dek kullanılan bu 200 yıllık ağaç kovuğu, çam ağacından yapılmış. İç kısmı yaklaşık 15 cm’lik bir çapa sahip bu su borusu; bölgesel Philadelphia Su Departmanı tarafından geçtiğimiz günlerde bulunmuş. Kayıtlara göre 1831’de şehirde gerçekleştirilen altyapı çalışması nedeniyle ıskartaya çıkarılmış.

Yeme-içme ve temizlik için gerekli olan su, bu tarihe kadar oyulmuş bir ağaç kovuğundan getirilmiş. Bu kovuk pompalanan suyu dışarıya sızdırmadan yaklaşık 25 dakika kadar taşıyabiliyormuş. Ancak bu bile şehirdeki salgın hastalıkları engellemesi bakımından büyük bir gelişme olarak tanımlanabilir. Su Departmanı tarihçisi Adam Levine, tarihi kayıtlar için şunları söylüyor: “Elbetteki günümüzde şartlar çok çok daha iyi, ancak değişmeyen birşey var. İnsanlar o dönemde de bu dönemki gibi sürekli su fiyatlarından şikayet ediyorlardı.”.