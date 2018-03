ABD’de 315 TL Değerinde Akıllı Telefon Piyasaya Sürüldü

Google’ın alt segment telefonlar için ürettiği Android Go işletim sistemini kullanan akıllı telefon Amerika’da 80 dolara satılacak.

Google’ın 2017’de duyurduğu Android Go işletim sistemi, 1 GB RAM gibi donanımlara sahip düşük segment akıllı telefonları hayata döndürmek için geliştirildi. Android Go için geliştirilecek uygulamalar 10 MB’den daha az yer kaplayacaklar. Android Go sayesinde dolar hiç yükselmemişçesine uygun fiyatlı telefonlar hayatımıza tekrar girebilir.

Android Go işletim sistemini kullanacak olan akıllı telefon ZTE Tempo Go, 480 x 854 ekran çözünürlüğüne ve büyük çerçevelere sahip olacak. Sadece 1 GB RAM’ı bulunan akıllı telefon, 8 GB depolama alanına sahip. Ancak Android Go’nun sınırlı donanıma sahip telefonlar için tasarlandığı düşünülürse bu özellikler oldukça normal.

ZTE Tempo Go satın alan kişiler harika bir telefona sahip olamayacak olsalar da, oldukça uygun fiyatlara akıllı telefon ihtiyaçlarını karşılamış olacaklar. Tasarımcıları ZTE Tempo Go’yu ABD’de piyasaya sürmek için tasarlamadılar ve yüksek satış rakamları beklemiyorlar. İlerleyen günlerde ZTE Tempo Go’nun hedef kitlesi olan ve düşük fiyatlı telefonların daha çok satıldığı Hindistan, Afrika gibi bölgelerde pazarlanmaya başlanması bekleniyor. 100 doların altına satılacak akıllı telefon insanların sıklıkla yedek telefon olarak almasıyla beklenen satış rakamlarının çok daha üstüne çıkabilir.