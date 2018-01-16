ABD'de Ağ Tarafsızlığını Kuruma Girişimleri Güçleniyor!

ABD’nin Federal İletişim Komisyonu olan FCC’nin 2017’nin sonlarına doğru aldığı ağ tarafsızlığı ilkelerini kaldırma kararı, “ne kadar para, o kadar internet” görüşünü piyasada hakim kılacak ve tüketiciler mağdur olacak. Bütün dünyaya emsal olacak bu kararın önüne geçmek isteyen Demokratlar’ın destek cephesi büyüyor.

İnternet faturanızı o interneti ne kadar kullandığınıza göre ödediğinizi düşünün, internet hizmetinin sağlayıcı tarafından adaletsiz bir şekilde faturalandırıldığını hayal edin. Hizmetleri dengeli bir şekilde tüketicilere sunmak için operatörler ve servis sağlayıcıları, belirli sınırlamalar altında tutulurlar.

Bu sınırlamalar, ABD’de ağ tarafsızlığı ilkeleri olarak bilinirler. Dünyanın farklı yerlerinde ve ülkelerinde bu ilkeler esas alınabilir ve iç düzenleme bu ilkelere göre yapılabilir.

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru ABD’deki haberleşme sistemlerinden sorumlu resmi komisyon olan FCC, ağ tarafsızlığı ilkelerini kaldırınca büyük tepki topladı. Kararın onaylanması için ülkedeki hukuki sistem gereğinde senatörlerin imzasından geçmesi ve başkan onayı alması gerekecek. Lakin kararın karşısında duran Demokratlar cephesi büyüyor.



Kararı açıklayan FCC Başkanı Ajit Pei, CES 2018 fuarına oluşan tepkiler nedeniyle katılamamıştı.

New York senatörü Chuck Shumer, açık internet düzeninin karşısında durmak için sadece bir karşıt oya sahi olduklarını söylüyor. Trump’ı başkan yapan Cumhuriyetçilerin Senato’da yalnızca 1 destekçisi bulunuyor. Toplamda 50 oy kullanılması gerekiyor ve bunlardan 49’u ağ tarafsızlığı ilkelerinin kaldırılmasına karşı çıkıyorlar.

ABD’deki gözden geçirme yasası uyarınca Senato, FCC gibi normalde bağımsız olan bir kurum tarafından verilen kararın ardından 60 günlük süreyi doldurdu. Bu demek oluyor ki kararın kesinleşmesi için 30 günlük bir zaman daha var. Demokratlar, kararı reddetmeye uygun ve daha önce onay vermiş olan ılımlı Cumhuriyetçilerin peşinde koşmaya başladılar.

İnternet kullanımı konusunda büyük adaletsizliği getirecek kararın alınmasından çekinen senatörlerin aklında ise tek bir şey var: Kamusal isyan. ABD’de bu karar kesinleştiği takdirde insanlar sokağa dökülebilirler. Bu nedenle yapılan diplomatik ve bürokratik savaşın sonucu çok önemli.

Diğer taraftan Trump’ın ağ tarafsızlığı ilkelerini kaldırma taraftarı olduğunu biliniyor. Bu karar alındığında çoğu ülkede, servis sağlayıcıları benzer girişimleri arzulayacaklardır.