ABD'de uzun bir süredir önemli gündem maddelerinden olan ve önemli tartışmalara neden olan ağ tarafsızlığı adımından sonra Federal İletişim Kurulu'na internetten tepkiler yağmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz sene genişbant internet servis şirketlerini serbestleştirme yönündeki bir sonraki adımının Obama yönetiminin ağ tarafsızlık kurallarını iptal etmek olacağını ve çevrimiçi ifade özgürlüğünü korumayı amaçlamanın esas olduğunu açıklamıştı.

Ağ Tarafsızlığı Nedir?

Ağ tarafsızlığı, hükümetlerin internet hizmet sağlayıcılarını ve internetteki tüm verileri aynı şekilde ele almalarını zorunlu kılar. Ayrıca bu kural mevcut hükümletlerin kullanıcı, içeriklere, web sitesilerine, platformlara, uygulamalara veya iletişim yöntemlerine ayrımcılık yapmamasını veya ücret almamasını sağlar. Etsy, Tumblr, Postmates ve Foursquare gibi binlerce site, Federal İletişim Kurulu'nun (FCC) ağ tarafsızlık kurallarına tepki çekmek için 9 Mayıs’ta 'kırmızı alarm' gönderecek.

Federal İletişim Komisyonu, geçen Aralık ayında ağ tarafsızlık kurallarını kaldırmak için bazı adımlar attı. Kongre İnceleme Yasası (CRA), Kongre'nin oy çokluğuyla yeni kurallar çıkarmasına izin verebiliyor, bu sayede mevcut hükümet ağ tarafsızlık hükümlerini yeniden yürürlüğe koymak zorunda kalabilir.