Ağ Tarafsızlığının Kaldıran Kişilere Soruşturma Açıldı

FCC ve Sinclait arasında yapılan gizli anlaşmaları öğrenmek amacıyla içerisinde eski FCC başkanı Ajit Pai’ninde bulunduğu yönetim kurulu üyelerine soruşturma açıldı.

2017’nin sonlarına doğru ABD’nin Federal İletişim Komisyonu olan FCC tarafından alınan kararla, Obama tarafından getirilen ağ tarafsızlığı ilkeleri kaldırılıp “ne kadar para, o kadar internet” yaklaşımı getirildi. Bu yaklaşımın yürürlüğe girmesinden sonra meydanı boş bulan eski FCC kurul üyesi Ajit Pai’ye soruşturma açıldı.

FCC’de görev yaptığı dönemde Ajit Pai, tek bir kuruluşun sahip olabileceği TV yayın haklarını kısıtlayan yasayı kaldırdı. Kaldırılan yasa sonrasında harekete geçen medya devi Sinclair, 3.9 milyar dolarlık Tribune Media’yı satın alarak daha fazla büyümek istiyor. Ancak bu durum beraberinde yerel TV haberlerinin büyük bir kısmını elinde tutacak olan özel medya bloğuyla ilgili kaygıları da getirdi. Çünkü anlaşma tamamlandığında 10 evden 7’sine ulaşan haberler bu firma tarafından yayınlanacak.

Bu kaygıların yanı sıra Ajit Pai ve FCC yönetim kulununun diğer üyelerinin Sinclair yöneticileriyle temas halinde olması akıllara gizli yapılan anlaşmaları getirdi. Yaşanan durumlar sonrasında ağ tarasızlığının savunucusu olan Demokratik Partililer de boş durmadı ve başta Ajit Pai olmak üzere FCC yönetim kurulu üyelerine soruşturma açtı.

Henüz açılan soruşturmaların detayları paylaşılmadı. Ancak 2016 yılında Sinclair firmasının Trump’ın seçim kampanyasına destek verdiği düşünülürse oldukça kapsamlı bir soruşturma da açılmış olabilir. Eski başkan Ajit Pai’nin soruşturmaya özellikle eklenmesinin sebebiyse FCC ve Sinclait anlaşmalarını öğrenmek olabilir.