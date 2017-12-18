Annesini Öldüren Zanlı, Bunu Rusya'nın Yaptırdığını Savundu

ABD’de annesini öldürdüğü için yargılanan Matthew Jensen isimli zanlı, Rusya’nın zihnini kontrol ettiğini, bu yüzden bunları yaptığını açıkladı.

Amerika, Rusya’ya karşı gerçek bir savaş vermemiş olsa da, döneme göre verilen savaşlar devam ediyor. Eskiden soğuk savaş adı altında verilen savaş, günümüzde siber savaşa döndü. ABD’nin seçimlerine etki ettiği düşünülen Rusya bu olayları kabul etmiyor olsa da, pek çok ibare tek bir kapıya çıkıyor.

Elbette bu durumu kendi lehine kullanmak isteyen bazı insanlar bulunuyor. Bunlardan birisi olan Matthew Jensen, Rusya’nın zihnini kontrol ettiğini, Ruslar olmasa mutlu bir hayatı olduğunu açıkladı. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Jensen, 42 yaşındaki annesini bıçaklayarak öldürmüş, olayın ardından kendisini de öldürmek istemiş, ancak polis buna engel olmuştu.

Jensen, cinayeti işlemesi gerektiğini kafasındaki bazı seslerin söylediğini açıkladı. Rusya’nın telepatik bir şekilde zihnini kontrol edip talimatlar verdiğini iddia eden Jensen, Ruslar tarafından kontrol edilmeseydi mutlu bir yaşamı olduğunu ve annesini veya herhangi birisini öldürmesi için hiçbir sebebi olmadığını açıkladı.

Bu ifadeye göre Rusya’nın ABD’deki seçimlerine müdahale etmesi, İngilizlerin Avrupa Birliği’nden çıkma süreci ve genel olarak Batı’da meydana gelen bütün olumsuz olaylardan Rusya’nın bu telepatik gücü sorumlu tutuluyor.

Mahkeme, Jensen’i akli dengesinin olmadığı gerekçesiyle suçsuz ilan etti. 23 Ekim, yani iki aydan kısa bir süre önce Jensen’in annesi oğlunun akli dengesi yetersiz olduğu için bir kliniğe götürmüş. Haliyle bu fikirlerin ona nereden ve nasıl geldiği bilinmiyor. Muhtemelen haber izlerken gizlice bilinçaltına yerleştirilmiş bir savunma mekanizması. Zaten mahkeme de çocuğun akli dengesinin yerinde olmamasından dolayı suçsuz yargılamaya karar verdi. Jensen, 17 Ocak’ta birkez daha hakim karşısına çıkacak.

Jensen’in akıl sağlığı yerinde olmadığı için böyle bir olayı nereden duyduğu bilinmiyor. Peki, sizce Rusya’da gerçekten böyle bir güce hükmedecek bir silah var mıdır? Yorumlarınızı bekliyorum.