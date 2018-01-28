ABD'de ATM Hacklenmeleri Artıyor!

Dünyanın en büyük ATM üreticilerinden Diebold Nixdorf Inc ve NCR Corp, siber suçluların, "jackpotting" olarak adlandırılan hack planlarıyla Asya, Avrupa ve Meksika'nın ardından ABD'deki ATM'leri hedef aldıklarını söylediler.

İki ATM üreticisi tarafından yapılan açıklamada kurban olan makine açıklanmadı. Bununla birlikte dünya çapında artış gösteren hack yoluyla hırsızlığın polis ve mağduriyet yaşayan kişilerin bilgi vermemesi sebebiyle etkileri bilinmiyor. Öte yandan hırsızların daha önceki soygunlarında teknisyen kılığında ATM'ye geldiği ve makinelerin işletim sistemlerine bir kötü amaçlı yazılım yükleyerek ayna görüntüsü aldığı belirtildi. Üreticilerden Diebold yaptığı açıklamada hırsızların sabit sürücüyü deiştirdiklerini de söyledi.

Güvenlik araştırmacısı Brian Krebs, Amerikan ATM'lerinin, 2013 yılında piyasaya sürülen "jackpot" sisteminin bir çeşidi olan Ploutus.D ile hacklendiğini belirtti. Yaşanan durumun ATM endüstrisinin tamamı için büyük bir endişe kaynağı olduğu söylendi. Üreticilerden NCR yaptığı açıklamada, bu saldırıların, ATM üreticilerinin harekete geçmesi için bir uyarı niteliğini taşıdığını kaydetti. Öte yandan hackerların, Opteva olarak bilinen ATM modellerini hedef aldıkları belirtildi.

Bununla birlikte ATM'lere yönelik saldırıların önlenmesinin de zor olmadığı söylendi. Birçok ATM'nin hala Windows XP kullandığı ve Windows 7 ve 10'a geçildiği takdirde büyük bir önlemin alınmış olacağı öne sürüldü. Zira Windows XP'lerin kolay hedefler olduğu söylendi. Ayrıca hem güvenlik kuruluşları hem de ATM üreticileri, makinelere fiziksel erişimin engellenmesi için güvenlik önlemleri alınması gerektiğini ifade etti.