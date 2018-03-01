ABD’nin Milwaukee eyaletinin Wisconsin kenti üzerinde, bir televizyon kanalı tarafından yayınlanan görüntülerde fark edilmeyen ve izleyicileri ürküten bir dizi cisim görüntülendi. Gökyüzünde dolanan onlarca ışık, UFO paniğine yol açtı.

ABD’nin en çok izlenen televizyon kanallarından Fox 6 News, Milwaukee eyaleti için yaptığı yerel yayınlardan birinde, bugün sabaha karşı şehrin canlı görüntüsü aktardı. Güneş doğmadan hemen öncesini gösteren görüntüler, izleyicilerde uzun süreli panik yarattı. Çünkü gökyüzünde durmaksızın hareket eden onlarca ışık hüzmesi oradan oraya süzülüyordu.

Kısa sürede sosyal medyada gündeme oturan görüntüler üzerine pek çok kişi UFO korkusu yaşadığını iletti.

Fox 6 News, her sabah aynı şekilde “Bizimle uyandığınız için teşekkürler” yazılı kısa süreli bir yayın yapıyordu. Ancak bu kez yayın biraz farklıydı:

Bu gizemli ışık şovunun uzaylı paniğine yol açması, insanları bir açıklama beklentisine soktu. Sosyal medyada yankı bulan görüntüler hemen ardından Reddit üzerinde de tartışma yarattı. Bir Reddit kullanıcısı ise akla yatkın en mantıklı açıklamalardan birini paylaştı.

Namelockab isimli kullanıcı olaya şu açıklamayı getirdi:

“Sürü davranışları üzerine çalışan bir uzmanım. Bu görüntüler hakkında kesin bir yorum yapmak için pek çok görüntü işleme tekniği gerekiyor. Işıkların görünümünden yola çıkarak bir pozlama hatası olduğu ihtimalini düşünüyorum. Ancak ne olduklarına gelince bir şeyler söylemek zorlaşıyor.”

“Işıkların yaptıkları hareketler, hayvan gruplarının ortak bir özelliği alan, koordine edilmiş dönüşlere benziyorlar. Açıkçası balıkların yüzme hareketine oldukça benziyor. Sağa, sola, yukarı, aşağıya ve belirli hızlarda olmayan hareketler görünüyor. Pencereye yansıyan ve görüş alanı dışında kalan kalabalık bir akvaryum olması ihtimali aklıma geliyor. Zaten dikdörtgen bir alana sıkışmış gibi hareket ediyorlar. Işıktan dolayı balık tankı yansımadan filtrelenmiş ve sadece balıkların yansıttıkları ışıklar cama yansımış olabilir.”

Görüntüler üzerine Fox 6 News tarafından internete yansımış herhangi bir açıklama bulunmuyor. Reddit kullanıcısının gönderdiği bu mesaj oldukça mantıklı bir açıklama getirse de sadece bir tahmin.

Peki sizler neler düşünüyorsunuz?