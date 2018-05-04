ABD'de Bir Kadından 60 kilogramlık Tümör Çıkarıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kadının yumurtalıklarından, neredeyse bir insan ağırlığında olan tümör çıkartıldı. Başarılı geçen ameliyatın ardından 38 yaşındaki kadın, 60 kilogramlık bir ağırlıktan kurtulmuş oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 38 yaşındaki bir öğretmen, Kasım ayından itibaren haftada yaklaşık 5 kilogram olmak üzere iki ay boyunca kilo almasıyla beraber hastaneye gitmeye karar verdi. Danbury Hastanesi'nde jinekolojik onkolog Vaagn Andikyan tarafından muayene edilen ve tomografi çekilmesinin ardından yumurtalıklarında kitleye rastlanan kadın için ameliyat kararı verildi. Doktor Andikyan “10 kiloluk bir yumurtalık tümörü görmeyi bekleyebilirim, ancak 60 kiloluk bir tümör çok nadirdir” dedi. Kendileri için de zorlu bir operasyon olduğunu aktaran Andikyan "Hastayla tanıştığımda, tümör sindirim sistemine resmen oturmuş bir haldeydi ve kendisine yardım etmek istedim. Danbury Hastanesinde bu işin altından kalkabileceğimizi biliyordum." dedi.

Tıbbi ekip, tümör kısmen büyük bir kan damarı üzerinde yer aldığından ve hastanın üreme sistemini mümkün olduğunca korumak istediğinden, tümörün çıkarılmasında özel dikkat gösterdi. Tam 5 saat süren operasyonda 12 cerrah yer aldı. Andikyan CNN'e verdiği demeçte, "Ameliyat sırasında sol overda beliren bu devasa tümörü çıkardık. Sol overı, sol fallopian tüpünü çıkardık ve over'a yapışan etkilenmiş peritoneal dokuyu temizledik." dedi. Ayrıca doktorlar, tümörün hastanın karnına yaptığı baskıyla oluşmuş olan karın duvarındaki fazla deriyi de başarılı bir şekilde aldılar. Andrikyan, "Bu büyüklükteki tümörler, literatürde son derece nadirdir ve en büyükleri 10 veya 20 kilo arasındadır" dedi.

Benzer bir örneği geçtiğimiz yıllarda da görmüştük ve Hindistan'da doktorlar 55 yaşındaki bir kadının karnından benzer bir tümör çıkarmışlardı. Kayıtlı olan en büyük tümör ise 1994'te görülmüş ve 34 yaşındaki hasta, 137.4 kilograma varan çok merkezli bir yumurtalık kitlesini vücudunda taşımıştı. Konu hakkında konuşan doktor Vaagn Andikyan,"Neyse ki, herhangi bir ek tedavi gerektirmedi. O normal hayatına geri döndü, işine geri döndü, ve onu ofisimde gördüğümde, gülümsedim karşımda mutlu bir kadın gördüm." ifadelerinde bulundu.