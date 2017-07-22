ABD'de bir Kumarhane, Akıllı Akvaryum Yüzünden Hacklendi!

Kumarhane sahiplerinin iyi olacağını düşündüğü akıllı akvaryum yerleştirilmesinden kısa süre sonra kapatılmak zorunda kalındı.

Akıllı cihazların her gün hayatımızın farklı alanlarına girmesiyle birlikte hackerların da bize ulaşabilmek için tıklatabileceği kapı sayısı da bir hayli arttı.

Bu durumun son örneklerinden biri olan Kuzey Amerika'daki bir kumarhane, yeni bir akıllı akvaryum satın alarak alanlarına yerleştirmişler. Bu akvaryumun içerdiği tehdidin farkında olacaklar ki internete erişimiyle ilgili ellerinden gelen tüm gücenlik önlemlerini de almışlar.

Görevlinin açıklamasına göre hackerlar önce akvaryumu kontrol altına almayı başarmışlar. Bunun ardından yerel ağa ulaşıp farkı güvenlik açıkları tespit ederek bilgi kaçırmaya başlamışlar. Bu bilgilerin Finlandiya'da bir cihaza aktarımını başaran hackerlar, ne tür bilgilere sahipler henüz bilemiyoruz. Firma bunu fark eder etmez akvaryumu kapatarak erişimini ortadan kaldırmış bulunuyor.