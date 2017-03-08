ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Saint Francis Lisesi'nin Snapchat'teki hisseleri, Snapchat'in halka arzıyla birlikte milyonlarca dolara ulaştı.

Dünya genelinde ses getiren internet girişimlerinin ilk yatırımcıların küçük harcamalar sonucunda ne kadar büyük bir gelire sahip olduğunu duyuyoruz, ancak bu sefer ABD'de bir lise, yatırım yaptığı internet girişimi sayesinde milyoner oldu.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Katolik mezhebine mensup kişilerin eğitim gördüğü Saint Francis Lisesi, geçtiğimiz günlerde halka arz edilen sosyal medya devi Snapchat'in ilk yatırımcılarından biriydi. Konuyla ilgili CNNTech'e açıklama yapan okulun müdürü Simon Chiu, açıklamasında 5 yıl önce Snapchat'e 15.000 dolarlık bir yatırım yaptıklarını söyledi. Snapchat'in çatı şirketi Snap Inc.'nin halka arz törenini izleme şansı yakalayan müdür Simon Chiu, dünya devi kapital şirketlerinin ve yatırım bankalarının arasında bu töreni izlemenin şaşkınlığını dile getirmekten kaçınmadı.

Saint Francis Lisesi'nin o dönem Snapchat'e yaptığı 15.000 dolar ederindeki yatırımdan elde edilen hisseler, bugün milyonlarca dolar değere sahip öyle ki okulun Snapchat'teki hisselerinden küçük bir kısmını satması, okul binasından bir tane daha yaptırılmasını sağlayabilir.