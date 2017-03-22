ABD'nin Teksas eyaletindeki mahkeme Twitter'da paylaşılan GIF formatındaki görseli silah olarak saydı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin işlenen suçlarla adını duyduğumuz Teksas eyaletinin Dallas şehrinde bulunan bir mahkeme beklenenin dışında ve oldukça ilginç bir karara imza attı.Dallas Bölge Mahkemesi paylaşılan GIF'i silah olarak kabul etti.

Mahkeme tarafından belirtilen detaylara göre Dallaslı gazeteci Kurt Eichenwald'a geçtiğimiz yıl Twitter hesabı üzerinden bir GIF ile yanıt veren ve geçtiğimiz haftalarda FBI tarafından tutuklanan 29 yaşındaki John Rivello, "öldürücü silahla saldırı"yla suçlandı. Kısacası mahkeme, Rivello'nun Twitter'dan paylaştığı bu GIF'ı 'öldürücü silah' olarak nitelendirdi. Üstelik Rivello'ya yönelik suçlamalar bununla kalmadı. Yahudi gazeteci Kurt Eichenwald'a yönelik yazdığı mesaj 'nefret suçu' kapsamında da incelemeye alındı.

Peki bir GIF nasıl silahlı saldırıyla eş seviyede tutuluyor diyecek olursanız, Rivello'nun paylaştığı GIF'te "Yaptığın paylaşımlardan dolayı kriz geçir" yazıyordu. Açıkçası böyle bir GIF'in yasal olarak "silah" olarak nitelendirilmesi pek de garip değil.