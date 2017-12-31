ABD'de Call Of Duty Kavgası Masum Birinin Ölümüne Yol Açtı!

ABD'de Call Of Duty'de kavga eden 2 kişiden birinin diğerine sahte adres vermesi sonucu, Polis bir masum kişiyi öldürdü.

The Verge'ün bildirdiğine göre, ABD'de polis, bir kişinin babasını öldürdüğü, annesini, kız kardeşini ve erkek kardeşini rehin alması üzerine eve baskına gidiyor. Bu ihbardan kaynaklı olarak da polis kapıyı açmaya gelen kişiyi, rehine aldığı düşüncesiyle öldürüyor. Ancak rehinelerin olmadığı farkediliyor ve soruşturma açılıyor. Peki tüm bu olaylar neden dolayı oluyor?

Bağımsız gazeteci Brian Krebs'in araştırmasına göre, olayın tüm sebebi Call Of Duty oyununu çevrimiçi olarak oynayan iki kişiden kaynaklanıyor. Oyunda sözlü olarak birbirleriyle atışan 28'er yaşındaki iki kişinin atışması ciddileşip, tabiri caizse "adres ver" demeye kadar geliyor. Oyunculardan biri de bunun sonucunda diğer oyuncuya sahte adres veriyor.

Diğer oyuncu bu adresin sahte olduğunu bilmeden, diğerine bir ders vermek için masum bir adamın ölümüne yol açan bu ihbarı veriyor. Sonuç olarak dolaylı yoldan yapılan bir şaka, masum bir adamın ölümüne yol açıyor. Burada yine de sorgulamadan doğrudan bastığı evdeki adamı öldüren polis suçlanabilecek olsa da, sonuçta polis oraya rehine operasyonu yapmaya gittiği için polisin motivasyonunu tahmin etmek çok güç.

Yine de internet ortamında, sinir olduğunuz birine ders vermek istediğinizde gerçekten dikkatli olmak gerekiyor. Yani olay gerçekten trajikomik. Yine de böyle haberler, genelde oyunları suçlamak için bazen medya tarafından kullanılıyor ve ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?