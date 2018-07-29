Mahkumlar Tabletleri Hackleyerek Hesaplarına Para Aktardılar

ABD'nin Idaho eyaletinde yaşanan olayda 300'den fazla tutuklu, cezaevlerinde kullanılan tabletlerdeki güvenlik açığından faydalanarak hesaplarına para aktardılar.

Amerika'da geçtiğimiz günlerde oldukça enteresan bir olay yaşandı. Idoha eyaletinde bir hapishanede, mahkumlar iletişim, müzik ve e-kitap gibi hizmetler için ücretli olarak kullandıkları tabletleri hackleyerek kendi tablet hesaplarına 225.000 dolar değerinde kredi aktardılar. Mahkumlar 1-5 dolar arası rakamlarla, yalnızca hapishanelerde kullanılmak için üretilen tabletlerdeki hizmetlerden faydalanabiliyorlardı.

Toplamda 364 mahkumun gerçekleştirdiği hack işleminde, mahkumlar tabletlerde fark ettikleri bir açıktan faydalanarak 1000 dolar ile 10.000 dolar arasında değişen kredi miktarlarını hesaplarına aktardılar. Olay fark edildikten sonra hapishane yönetimi ve JPay işlemlere başlayarak kredilerin 65.000 dolarlık kısmını geri aldı ve kalan miktar için de çalışmalar devam ediyor.

Hesaplara aktarılan paranın tamamı geri alınmadan, mahkumlar tabletleri e-posta dışında kullanamayacak. Mahkumlar her ne kadar 'kasıtlı' bir eylem olmadığını iddia etse de JPay yetkilileri ve hapishane yönetimi, hesaba kredi aktarma olayının gerçekleşebilmesi için bilinçli olarak birden fazla adım atılması gerektiğini söylüyor ancak güvenlik açığının olmadığına dair de bir ifade yer almıyor.