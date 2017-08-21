Türk Bilim İnsanı En İyi Deneysel Araştırma Ödülü'nü Kazandı

Prof. Dr. Ercüment Ovalı ve ekibi, kan ve kök hücreden ürettikleri yapay deri çalışmasıyla ABD Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği'nin "En İyi Deneysel Araştırma Ödülü"nün sahibi oldular. Sonrasında yaşananlar ise oldukça duygu yüklüydü.

Daha çok kök hücre ve hücresel tedavi alanında yaptığı çalışmalarla bilinen Hematoloji Bilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı ve ekibi, dermoplastik (diğer adıyla yapay deri) çalışmasıyla ABD’de "En İyi Deneysel Araştırma Ödülü"nün sahibi oldu. Bu çalışmasıyla her yıl yanık nedeniyle tedavi gören 1 milyon hastaya umut olmayı hedeflediklerini söyleyen Prof. Dr. Ovalı, kendi ve ülkemiz adına gurur verici olan bu ürünü en kısa sürede hizmete sunmayı istediklerini belirtti.

8 Ekim tarihinde, Orlando’da düzenlenecek törende ödüllerini ekibiyle birlikte alacaklarını belirten Prof. Dr. Ovalı, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile ödülü Eren Bülbül’e ithaf edeceğini söyledi. Ovalı, yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dostlar,

Ülkemizin bu sene sanırım tıp alanındaki en büyük ödüllerinden birini kan ve kök hücreden ürettiğimiz yapay deri "Dermoplastik" ile ABD yapılan bir eleme sonrası almayı başardık. Milyon dolarlık bütçesi olan yüzlerce çalışmayı geride bırakarak, açık ara ile (editörün deyimi ile "clearly best paper") Plastik ve Rekonstrüktif cerrahi alanında yılın Experimental-araştırma ödülünü aldık. Dermoplastiği ilk Trabzon'da geliştirmeye başlamıştım.

Bir gün belki traji komik öyküsünü de anlatırım...

Ama bu ödülü 8 Ekim'de Orlando'da alırken o kahraman çocuğa...

EREN BÜLBÜL'e İthaf edeceğim.

Bu ürünü kısa sürede DermoTürk adıyla hastaların hizmetine sunmak şimdi bir diğer hayalim."

Bu paylaşımın ardından bir paylaşımda daha bulunan Prof. Dr. Ovalı, Japonya’dan bizleri gururlandıran -ve de duygulandıran- bir gelişmeden bahsetti. Japonya’da beyin cerrahisi üzerine çalışmalar yapan Prof. Dr. Kemal Yıldız’ın kendisine bir mesaj gönderdiğini belirten Prof. Dr. Ovalı, son paylaşımını şu şekilde yaptı:

"Dostlar Tokyo Üniversitesi'nden 3 gün önce gerçekleşen "Eren Bülbül" adına yapılan bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum.

İnsanlığın ülkesi yoktur: 15 Ağustos ilk saatlerinde ABD'de önemli bir ödülü kazandığımızı ve bunu Eren Bülbül'e adayacağımı açıkladıktan sonra Japonya'dan bir mesaj aldım.

Mesajı yazan Prof Dr. Kemal Yıldız'dı. Japonya'da beyin cerrrahisi üzerine çalışmalar yapmak üzere Tokyo Üniversitesi'nde bulunuyordu. Mesajda şöyle yazıyordu:

"Sayın hocam aldığınız ödülü ve Eren Bülbül'e adadığınızı Japoya'daki beyin cerrahisi ekibine anlattım. Hemen ödül konusu makaleyi incelediler ve çok beğendiler. Sonra Eren Bülbül'ü ve başına gelenleri araştırdılar. Sizi tebrik ediyorlar. Ama daha önemlisi Tokyo Üniversitesi beyin cerrrahisi anabilim dalı bugün yapılacak tüm ameliyatları Eren Bülbül adına ücretsiz yapmaya karar verdi."

16 Ağustos günü Tokyo Üniversitesi beyin cerrahi anabilim dalı tüm ameliyatları ücretsiz yaptı ve Eren'e adadı.

İyi ki varsın Prof. Dr.Kemal Yıldız.

İyi ki varsınız Japon dostlarımız.

Sevgi ile kalın..."