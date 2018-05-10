Güneş Enerjisi Paneli Kullanımının Zorunlu Olduğu İlk Eyalet

Konu hakkında açıklamada bulunan yetkililer, güneş enerjisine yapılan masrafın kısa zamanda kendisini karşılayacağını ve enerji faturalarını önemli ölçüde düşüreceğini belirtiyor.

Kaliforniya, 1 Ocak 2020 tarihinden sonra inşa edilecek tüm hanelerde güneş enerjisi panellerini zorunlu hale getirerek, bu uygulamayı hayata geçiren ilk ABD eyaleti oldu. Eyalet daha önce de 2030'dan itibaren bütün hanelerde kullanılan elektriğin %50'sinin karbon salımına neden olmayan kaynaklardan alınmasını zorunlu kılmıştı. (Kararın, İnşaat Standartları Komisyonunca onaylanması gerekiyor.)

Bu kararlara karşı gelenler, kararla birlikte yeni ev maliyetlerinin 8-12 bin dolar arasında bir artış göstereceğini belirttiler. Enerji komisyonu ise, ev kredisi ödemelerinde yalnızca ortalama 40 dolar civarı bir artış olacağını; buna karşılık, ısınma, soğutma ve ışıklandırma maliyetinden ise ayda 80 dolar tasarruf edileceğini söylüyor.

Kural, tümüyle gölgede kalan binalar gibi güneş panellerinin mantıklı veya uygun maliyetli olmadığı durumlarda 'muafiyet' getiriyor. İnşaatçılara, evlere tek tek güneş enerjisi panelleri kurma veya bir grup evin ortak bir sistemi kullanması seçenekleri de sunuluyor.

Halihazırda ev sahibi olanların güneş enerjisi paneli edinme mecburiyeti yok. Fakat birçok ev sahibi, hükümetin bu husustaki programından faydalanarak zaten güneş enerjisi sistemi kurmuşlardı.

Kaliforniya, şimdiye değin güneş enerjisine yaklaşık 42 milyon dolar yatırım yaptı. Nitekim Güneş Enerjisi Endüstrisi Birliği'ne göre, Kaliforniya bu anlamda en başarılı eyalet. Kaliforniya'da geçtiğimiz sene harcanan elektriğin %16'sı güneş enerjisinden elde edilmişti.