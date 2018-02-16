Tüm Silahlı Okul Baskınlarını Gösteren Korkunç Harita!

ABD'deki bireysel silahlanma ülkeyi büyük bir kaosa sürüklüyor. Esri'nin yayınladığı rapora göre sadece 2018'in ilk 6 haftasında ABD'de 17 silahlı okul baskını gerçekleşmiş durumda.

Çarşamba günü Nickolas Cruz adlı henüz 19 yaşındaki bir gencin eski lisesine gerçekleştirdiği saldırı sonucunda 15’i öğrenci 17 kişi hayatını kaybetmiş, 4’ü ağır olmak üzere 14 kişi yaralanmıştı.

Bir coğrafi bilgi sistemleri şirketi olan Esri, Everytown for Gun Safety adlı gruptan elde ettiği verileri kullanarak 2018 yılında gerçekleşen tüm silahlı okul baskınlarını tarihleri, ölümlü olup olmadığı gibi bilgileri de ekleyerek haritaladı.

Ne yazık ki henüz Şubat ayının ortasında olmamıza rağmen Birleşik Devletler’de sadece 2018 yılında 17 silahlı okul baskını gerçekleşmiş durumda. Haritaya göre 2018’in ilk 6 haftasında ölüm ya da yaralanma ile sonuçlanan 7 saldırı gerçekleşti bile.

Kayıtlara göre Birleşik Devletler’de sadece 2013 yılından bu yana 300’ün üzerinde okula silahlı saldırı gerçekleşmiş durumda. Bu durum, ülkede neden bu kadar fazla silahlanma karşıtı insanın olduğunu daha iyi açıklıyor. Esri’nin iç karartan haritasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.