Los Angeles Evsizler İçin Devasa Konteynır Evler İnşa Ediyor

Los Angeles’da evsizlere yönelik konteynır evlerin inşa edileceği açıklandı. Bu evlerin kira ücretlerinin normal evlere göre çok daha ucuz olacağı düşünülüyor.

Tüm dünyadaki evsizleri bir araya toplasak, küçük bir ülkenin nüfusunu tamamlayabilirdik. Yaklaşık 4 milyon nüfusu bulunan Los Angales’da bile 46.874 insanın evsizlikle mücadele ettiği biliniyor. İstanbul’da bu sayının 60 bini geçtiğini öngörebiliriz. Bu oranın bu kadar yüksek olması, yardım imkanlarının da önemli ölçüde kısıtlanmasını sağlıyor.

Tüm bu zorluklara rağmen Los Angeles’da evsizlere yeni bir umut kapısı açıldı. Alvarado’da başlayan Hope isimli yeni konut projesi, evsiz insanlar için konteynırdan devasa evler yapmayı hedefliyor. Belki 4 duvar olmayacak ancak yemek yiyebilecekleri, ısınabilecekleri ve elbette güvenle uyuyabilecekleri bir yuvaları olacak. Tüm bunlar için ödeyecekleri miktar henüz bilinmiyor, ancak diğer evlere nazaran çok ama çok daha uygun bir fiyatı olacaktır.

KTGY Architecture + Planning firması tarafından tasarlanan binanın 2019 yılına kadar hizmete açılması bekleniyor. Bir nevi mikro daire sistemi halinde tasarlanacak binada 84 farklı ünite bulunacak. Evin birincil malzemesi ise konteynırlar olacak. Toplamda 5 katlı 480 metrekare civarında bir bina olacak modern konteynır binasında, tek yatak odalı daireler bulunacak.

Konteynır binalar her geçen gün daha çok popüler hale gelmeye başlıyor. Ülkemiz dahil tüm dünyada görmeye başladığımız bu binalar, kolay kurulabilir ve düzenlenebilir yapıları ile müşterilerin dikkatini çekmeye devam ediyor.