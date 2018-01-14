ABD'li bazı milletvekilleri, Çinli Huawei ve ZTE şirketlerinin ürettiği ürünlerin ABD hükümet kurumlarında yasaklanmasını istiyorlar.

Texas Temsilcisi Mike Conaway öncülüğündeki bazı milletvekilleri, ABD hükümetindeki bazı iddialarla bağlantılı olan günlik risklerini ZTE ve Huawei ile ilişkilendirmiş ve bu konudan endişe duyduklarını söylemişlerdi. Bunun üzerine bir tasarı vermek isteyen Mike Conaway, ABD hükümetinin Huawei ve ZTE'den "telekomünikasyon ekipmanı ve / veya hizmetleri" satın alıp kullanmasını yasaklatmayı hedefliyor. Tasarıyla ilgili olarak yazılı bir açıklamada bulunan Conway, Çin'den gelen teknolojinin ulusal güvenlik için bir tehdit oluşturduğunu savunuyor. Milletvekili Mike Conway, Çin'den gelen ekipmanlar için "hayatımın her alanına Çin gözetimini davet edecek" ifadelerini kullanıyor.

Bu yeni yasa tasarısı, ABD pazarında palazlanmak için geçtiğimiz haftalarda hat şirketleriyle bir ortaklık yoluna giden ancak kötü bir sonuçla giden Huawei için yeni bir baş ağrısı anlamına geliyor. Zira şirketin telefonları hükümet yetkilileri için yasaklanırsa halkın kullanmaması için sağlam bir sebep ortaya çıkmış olacak.

Diğer yandan Conway'in tasarısı, mikro milliyetçi bir anlayışın uzantısı olarak ortaya çıkıyor. ABD'de birçok kişi yabancı kaynaklı yazılım ve donanımlara endişeli gözlerle bakıyor. Bu, bir de sürekli hakkında devasa bir gözetim toplumu olduğuna yönelik iddialar dolaşan Çin olunca daha da yüksek seviyeye çıkıyor. Zira geçen yaz, ABD'nin altı büyük istihbarat ajansı başkanları Senato İstihbarat Komitesine, Kaspersky Lab ürününün güvenliği konusunda endişelerini dile getirmişti. Rus güvenlik yazılımı hakkında İngiltere'nin Siber Güvenlik Merkezi de kullanılmaması yönünde uyarılarda bulunmuştu. Buna sebep olarak da hükümetle bağlantıları gösterilmişti.

Öte yandan milletvekilleri, Huawei ve ZTE için uzun zamandır birçok kampanya yapıyorlar. 2010 yılında dört senatör FCC ile iki telefon üreticisi ve Çin hükümeti arasında bağlantı olduğuna yönelik iddialarla temasa geçti. 2011'de iki şirket, Temsilciler Meclisinin İstihbarat Daimi Seçme Komitesinden, ABD hükümetinin Huawei ve ZTE ürünlerini satın almasının yasaklanmasının yanı sıra, uyarı, soruşturma ve konuyla ilgili yasal düzenlemelerin yapılmasını önermesi yönündeki bir rapora konu oldular. Son olarak bu tasarıyla Huawei ve ZTE'ye ABD'de gün yüzü görmek haram oldu diyebiliriz.