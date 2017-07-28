Yeni geliştirilen bir uygulama ölülerin küllerinden elmas oluşturabilmeyi mümkün kılıyor.

Kremasyon geleneği, Amerika'da çok popülerdir. Hatta öyle ki, 2020 yılına kadar ölen kişilerin yarısının kremasyon uygulamasına gireceği tahmin edilmektedir. Son dönemde çıkan yeni bir uygulama, insanlara sevdikleri insanların küllerini saklamaktan ya da anlamlı bir yere serpmekten daha özel geliyor; külleri elmas haline getirmek.

Bu teknik olarak mümkün, çünkü insan bedeninin büyük bir kısmı karbondan oluşur ve elmaslar, karbonların kristalleşmesiyle oluşur.

Dünyada 5'ten fazla şirket 'anı elması' hizmeti sunarken İsviçre'deki Algordanza şirketi, 33 ülkede hizmet veriyor. Şirketin açıkladığına göre 2016 yılında kendilerine 1000 adet taş yaptırılmış.

İşlem, ölü bedenin yakılması ile başlıyor. Beden yandığı sırada dışarıya en az miktarda karbon verilmesi için özel teknikler kullanılır.

İşlem bittiğinde elmas büyütme işlemi için yeterli korbon bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Yeterli olmadığında saçlardaki karbon ile fark telafi ediliyor.

Yeterli miktarda karbon olduğunda asidik bir kimyasal kullanarak tuz ve diğer elementler ayrıştırılıyor.

Bu işlemlerden sonra kalan küldeki karbon saflığı oranı %99'un üzerine çıkar. Kalan %1'in büyük kısmı ise bordur.

Bor doğada çok nadir bulunan mavi elmasların rengini veren elementtir. Bu nedenle 'anı elmasları' genellikle mavi renkte olur. Bor ne kadar çok ise o kadar koyu mavi bir renk alır.

Daha sonra karbon, içinde demir ve kobalt bulunan bir hücreye koyuluyor. Bu elementler karbonu arındırma işlevi görüyor.

Ardından karbonun katı haline gelmesi için hücreye elmas koyuluyor. Çünkü karbon, elmasa temas ettiğinde daha hızlı kristalleşir.

Elmas karbona bir 'şekil planı' sunduğu için işlem bittiğinde daha az kesme ve parlatma işlemi gerektirir.

Doğal elmaslar yüksek basınç ve sıcaklıkta, dünyanın 2 kilometre kadar derininde oluşur. Laboratuvarda da buna benzer bir ortam oluşması için karbon, yüksek ısı ve basınç oluşturan makinelere sokulur.

Müşterinin ne kadar büyük istediğine bağlı olarak işlem 6-8 hafta arasında sürer. Ne kadar büyük istenirse işlem o kadar uzun sürüyor. İşlem bittiğinde teknisyenler, grafiti çıkarırlar. Müşteriler de bu taşları istediği şekilde kestirdikten sonra parlatıp güzel bir elmas haline getiriyorlar.

0.3 karatlık böyle bir elmas için 3.000 dolar ödemeyi gözden çıkarmanız gerekiyor. ABD'li müşteriler ise ortalama 0.88'lik elmaslar yaptırmayı tercih ediyorlar.

Algordanza'nın şu ana kadar aldığı en büyük sipariş, 48 bin dolara 2 karatlık bir anı elmasıydı, ancak 10 aylık bir bekleme süresine rağmen sonucunda 1.76 karatlık bir elmas oluşabildi. Ayrıca bu işlem yalnızca insanlar için de yapılmıyor, yakın zamanda kediler için de anı elması üreten bir şirket kuruldu.