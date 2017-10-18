ABD'de Kalabalık Üzerinde Drone Uçuşuna İzin Verildi

ABD Federal Havacılık İdaresi, kalabalık üzerinde insansız hava aracı uçurabilmesi için CNN'e imtiyaz sağladı.

Vantage Robotics Snap drone'ları için verilen izne göre açık havada kalabalık üzerinde 150 metre yüksekliğe kadar bu araçlar uçurulabilecek. Daha önce maksimum 6-7 metre yüksekliğe kadar insansız hava aracı için verilen uçuş izinleri CNN için verilen bu kararla, film yapımları haricinde bu kural ilk defa esnetilmiş oldu. Bir emsal olacak olan bu esnetmeyle birlikte, medya ve medyanın diğer endüstrileri için yeni çekim açıları da yaratılmış oldu. (Örneğin dev kalabalıklar halinde yürüyen bir kitle havadan yapılan çekimlerle daha iyi yansıtılabilir.)

Bu kararın sadece CNN'in haber çekimleri için önemli olmadığını söyleyen şirketin hukuk bölümünün başkan yardımcısı David Vigilante, medya endüstrisi için de büyük bir adım attıklarını vurguluyor. Amerika Birleşik Devletleri Federal Havacılık Kurulu (FAA), bu istisnai izinleri daha önce yaralanma riskinin olmadığı koşullarda nadiren de olsa verebiliyordu. (Örneğin sahada bulunanların izni alındıktan sonra film yapımcıları için kurallardan feragat edilebiliyordu.)

Uçuması için özel izin alınan Vantage Robotics Snap drone'ları, 1,62 kilogram ağırlığında ve yaralanmaları önlemek için düşüş esnasında parçalanma özelliğine sahip. Üretici şirketin web sitesinde yer alan bilgilere göre Snap drone'lar, kaza sırasında küçük parçalara ayrılıyor ve düştükten sonra tekrar birleştirilerek uçuşuna devam edebiliyor. Şüphesiz hem medya endüstrisi için hem de görsel zenginliğin bol olması gereken haberler için drone'lara verilen uçuş izni bulunmaz bir nimet. Ayrıca bir helikopter kazasından daha az hasara yol açacağı da kesin. Peki ya siz, haber videolarında drone ile çekilmiş görüntüler görmek ister misiniz?