ABD’de Kinder Sürpriz Satışı Yasakken, Tüfekler Yasal!

1974’den bu yana dünyadaki çocukların en çok tükettiği ürünler arasında Kinder sürpriz yumurtaları var. Fakat bu çocukların içine son yıllarda bireysel silahlanma ve okullara yapılan silahlı saldırı olaylarıyla gündeme gelen ABD’nin çocukları dahil değil.

ABD, geçtiğimiz yıl ülkelerin marka değerleriyle ilgili bir araştırma sonuçlarına göre 12 ayda 5 sıra düşerek birincilikten altıncılığa geriledi. Ülkedeki gerilimi arttıran tartışmalı başkan Donald Trump, bireysel silahlanmanın armasını sağlayacak politik söylemlerde bulunuyor. Devlete güven duymayan ABD’li vatandaşların çoğu, silahlanma yoluyla kendilerini korumak istiyorlar. Aslında gerilimlerin öncesi Trump’dan önceki döneme de dayanıyor.

Ülkedeki “Gıda, Kozmetik ve İlaç Yasası” içinde bulunan Yiyecek ve İçecek İdaresi yasağı, herhangi bir oyuncak içeren veya şekersiz olmayan besleyici nesneye ambargo koyuyor. Bu yasaya rağmen satışı yasak olan Kinder sürpriz yumurtaları sınırlı sayıda ve kaçak olarak ülkeye sokulabiliyor. 2011’de yaşanan bir gümrük vakası sırasında sınır görevlileri tarafından 60.000 Kinder yumurtası ele geçirildi.

Yıllar geçtikçe ve çarpık politikaların sonucu yaşanmaya devam ettikçe, çocukların korunmaları için koyulan bu ve benzeri yasalar da ironik şekilde alay konusu olmaya başladı. 14 Şubat 2018’de, Florida eyaletindeki bir lisenin öğrencilerinden birisi, kendi okuluna silah soktu ve 17 kişinin canına mal oldu.

Haliyle Kinder yumurtanın yasak olduğu ülkede, sürpriz yumurta çağınının üzerinden sadece birkaç yıl geçmiş gençlerin silahlanma eğilimi göstermesi tartışılıyor. Aslında bu kıyaslama ilk defa da yapılmıyor. 2013 yılındaki benzer bir okul saldırısı sonrasında bir veli örgütü olan Moms Demand Action, “Birini Seç” isimli kampanya başlattı. Bu kampanaya, saldırılarda kullanılan tüfeklerin satışının legalken, Kinder sürprizlerin satışının illegal olduğuna dikkat çekmişti.

Bu durumla başa çıkmak isteyen Kinder, Kasım 2017’de yumurtanın içindeki oyuncağı çıkartarak ayrı bir şekilde paketledi ve yasağı delmiş oldu. Gene de ABD yasalarının ortaya çıkardığı ironik, tuhaf ve kabul edilmesi güç durum değişmiyor. Ölümcül silahlar liseli gençlerin ellerine geçecek kadar yaygınlaşırken, içinden oyuncak çıkan masum çikolatalara geçit verilmiyor.