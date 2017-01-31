Amerikan Sinema Filmleri Derneği ve Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği, korsan kullanımını azaltmak amacıyla yürütülen “6 vuruş” isimli girişimin başarısız olması sonucundan girişimi sonlandırmaya karar verdi.

Amerikan Sinema Filmleri Derneği ve Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği; TV programlarının, filmlerin ve müziklerin korsan kullanımını engellemek için başlattıkları “6 vuruş” (six strikes) girişimini sonlandırıyor. Bunun sebebi ise, bu girişimin hiçbir işe yaramaması.

6 vuruş sistemi (resmi olarak Telif Hakkı Uyarı Sistemi olarak bilinir), 2013 yılında telif hakkı sahipleri ve internet sağlayıcılar arasında yapılan bir ortaklık sonucunda başlatıldı. Sistem, korsan kullanımdan dolayı yakalanan insanlara uyarı bildirimleri göndererek bir daha korsan içerik kullanmamaları için onları korkutmak üzerine kuruluydu. Kişinin aldığı uyarı sayısı arttıkça para cezası da artacaktı. Hatta bu kişilerin internet hızlarının geçici olarak yavaşlatılması bile ihtimal dahilindeydi.

Ancak bu sistem, korsanı önemli bir ölçüde azaltmayı başaramadı. Bu nedenle sistem, tamamen sonlandırılıyor. Amerikan Sinema Filmleri Derneği’nin baş hukuk müşaviri Steven Fabrizio, bu uyarıları alan önemli sayıda kullanıcının korsan kullanımı bıraktığını, ancak sürekli korsan kullanan ısrarcı bir kesimin bu uyarıları hiç dikkate almadığını ifade etti.

Muhtemelen bu kesim, sistemin blöfünü gördü. 6 uyarı aldıktan sonra hiçbir şey olmadı; ne internet bağlantısı kesildi ne de bir dava açıldı. Bu nedenle de insanlar, korsan kullanmaya devam ettiler.

Telif hakkı uyarı sistemini destekleyen internet sağlayıcıları, korsan kullanımının azalması bir yana, %4,54 oranında arttığını iddia ettiler.