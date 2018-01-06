Amerika Birleşik Devletleri Ordusu ve Yurt Savunma Departmanı, EDGE adı verilen VR programı vasıtasıyla okullara yönelik silahlı saldırılarda öğretmenlerin ne yapması gerektiğiyle ilgili bir simulasyın yayınlayacak.

Sanal gerçeklik teknolojisinin özünde bireyin hiç olmadığı bir yerde hiç olmadığı bir şekilde kendisini görebilmesi yatmaktadır. Cihazı kafanıza takar takmaz yarasa kıyafetleri içerisinde bir süper kahraman ya da şehirleri yağmalayan bir Viking olabilirsiniz. Elbette sadece minik tren yolculukları da gerçekleştirebilirsiniz. Diğer yandan VR tekolojisi eğitim açısından da büyük imkanları beraberinde getiriyor.

Yurt Savunma Departmanı'nın bünyesinde kurulan ve 5.6 milyon dolarlık bir program olan EDGE (Geliştirilmiş Dinamik Coğrafi-Sosyal Çevre), uzun yıllardır itfaiyecilere ve polis teşkilatlarına okul saldırılarına ilişkin verecekleri tepkiyi ölçmek ve akabinde eğitim programlarının düzenlenmesine yardımcı olmak için simulasyon hazırlıyor. EDGE, bu simulasyon üzerinde bazı değişikliklere giderek öğretmenler için olan versiyonunu bu ilkbaharda yayınlamayı hedefliyor.

Yeni güncellenen simülasyonda üç role girilebiliyor; öğretmen, saladırgan ve güvenlik gücü. Öğretmen olarak oynayan kişinin amacı, panik yaşayan öğrencileri tehlikeden uzak tutmak ve onlar için güvenli bir yer bulmaktır. Saldırgan ise okula girerek hedefleri bulmayı hedefliyor ve bu süre içerisinde istediği yere ateş edebiliyor. Güvenlik gücünün amacı ise sizin de tahmin edeceğiniz gibi saldırganı bulmak ve onu öldürmek.

EDGE'nin baş mühendislerinden Tamara Griffith konuyla ilgili olarak, "Ne kadar çok deneyiminiz varsa, hayatta kalma şansınız da o kadar iyi" ifadelerini kullanıyor. Griffith, bu simulasyonun pratik yapmayı sağladığını ve bu sayede neyin işe yarayıp neyin yaramadığını bildiklerini söylüyor. Bu yeni simülasyonun yapımında, EDGE mühendislik ekibi, bir dizi acımasız gerçekliği simülasyona dahil etmek için Virginia Tech ve Sandy Hook'dan bazı ses yayınlarını dinledi. Bunlar arasında çocukların çığlıklarının da olduğu dayanılmaz sesler de bulunuyordu.

ABD'de gerçekleştirilen bu simulasyon beraberinde kötü bir ironiyi de getiriyor. 1999 yılında Columbine Lisesi'nde gerçekleşen saldırıdan sonra veliler, öğretmenler ve milletvekilleri video oyunlarını suçlar açıklamalarda bulunmuşlardı. Ancak 2018 yılında bir daha böyle saldırılar yaşanıldığında yapılabilecek en iyi şeyler bir video oyunu aracılığıyla öğreniliyor. Siz ne düşünüyorsunuz sizce bu tip eğitimlerin ülkemizde de verilmesi gerekiyor mu?