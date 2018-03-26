Kaliforniya’da meydana gelen Tesla Model X kazasında, sürücünün ölme sebebinin aracın bataryasının olabileceği düşünülüyor.

Tesla’nın en yeni araçlarından olan Model X’in Kaliforniya Mountain View’de karıştığı ölümlü kazanın araştırılmasına devam ediliyor. Kazanın sonuçları ortaya çıktıkça Tesla ve diğer elektrikli araçlara güven önemli ölçüde azalıyor.

Otoyolda seyir halindeyken bariyerlere çarpıp sonra iki araca daha çarpan Tesla Model X’in içerisindeki sürücü ölmüş ve elektrikli araçlar hakkında ciddi bir soruşturma açılmasına neden olmuştu. Bu kaza sonucunda aracın ön tarafı olduğu gibi parçalanırken, araç bataryadan kaynaklı olarak adeta ateş topuna döndü. Kazaya şahit olan insanların ilettiği bilgilere göre alevler içinde olduğu doğrulanan Tesla Model X’in, diğer elektrikli araçlar için de çok önemli bir sorunu gündeme getirdiği gözlemleniyor.

Aracın otopilotta olup olmadığı, aracın kaza sonucunda mı pilinin patladığı ya da önce pilin arıza yapıp sonrasında mı kaza olduğu gibi pek çok soru cevaplanmayı bekliyor. Tesla konuyla ilgili bir açıklama yapmazken Kaliforniya Karayolu Devriyesi, kazaya bataryanın neden olabileceğini belirtti. Sebep ne olursa olsun elektrikli otomobillerin yaptığı kazalar, bataryalarından dolayı adeta bir bomba görevi görebiliyor. Bu konuda pek çok belirsizliğin olması, elektrikli araçlara duyulan güveni önemli ölçüde zedeliyor. Hareket etmesi için devasa bataryalara sahip olması gereken elektrikli araçlar, bu nedenle altlarında bir bombayla hareket ediyorlar.

Önümüzdeki dönemde, bu pillerin hasar altında nasıl tepki gösterdiğini gözlemlemek gerekiyor. Bu tarz kazalar her araç için son derece tehlikeli olsa da, elektrikli araçlarda çok daha farklı bir tehlike bulunuyor. Normal araçların yakıt tankına zarar gelmediği sürece bu tarz yanma sorunları meydana gelmezken, elektrikli araçların alt tabanı bataryadan oluştuğu için kaza durumlarında çok daha ciddi yaralar alabiliyorlar. Buna rağmen elektrikli araçlar, içten yanmalı motora sahip araçların dünyaya verdiği zarardan çok daha azını veriyorlar.