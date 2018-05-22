ABD'de Orman Yangınına Sebep Olan Çocuğa Rekor Ceza

ABD'de mahkemenin verdiği astronomik para cezası, dünya gündemine oturdu. Geçtiğimiz yıl Oregon'daki kanyonda havai fişeklerle oynayan ve yangına neden olan 15 yaşındaki çocuğa, tam 37 milyon dolar para cezası kesildi!

Dünyadaki hayatın sürebilmesi adına olmazsa olmazlarımızın başında yer alan ormanları korumak, hepimiz için bir 'görev' olmalı. Ancak dikkatsizlik veya bilinçsiz davranışlar neticesinde her sene hektarlarca yeşil alan yok oluyor. Maalesef ülkemizde de sık sık yaşanan orman yangınlarına caydırıcı bir ceza örneği, Amerika'dan geldi. ABD’de, 2017 yılının Eylül ayında Oregon’da meydana gelen yangın faciası yaklaşık 2 ay sürmüş ve 48.000 hektardan fazla alan yanarak kül olmuştu.

Yangından sonra, bu felakete neden olan kişi belirlendi. Yetkililer, yaptıkları incelemelerin ardından, yangını 15 yaşındaki bir çocuğun başlattığını tespit etmişlerdi. Washington’da ikamet eden çocuğun neden olduğu yangın bölgenin turizmine ciddi zarar verirken, kanyonun da yemyeşil görüntüsünden eser bırakmamıştı.

Bu hafta gerçekleşen davada, söz konusu çocuğa, tarihin en büyük cezalarından birisi verildi! Hakim John A. Olson, itfaiyeye verilmek üzere ve evlerin tamiri için çocuğa tam 37 milyon dolar para cezası kesti. Hakim, 1920 saat kamu hizmeti cezası da verirken, “Bir ödeme planı yapabiliriz. Şayet bu ödeme planına 10 sene boyunca uyarsan, 5 sene boyunca başka bir suç işlemezsen, bu cezanın bütününü ödemezsin” dedi.

Adı açıklanmayan çocuğun avukatı ise, kararı absürt bulduğunu söyledi ve “Bir çocuğa bu kadar para cezası verilmesi saçmalık” diyerek, karara itiraz edeceğini belirtti.