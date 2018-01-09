Ağ Tarafsızlığı İlkeleri İçin Bürokratik Savaş Başladı!

ABD’nin Federal İletişim Komisyonu FCC, geçtiğimiz aylarda aldığı ağ tarafsızlığı ilkelerinin kaldırılması kararıyla tartışma yaratmıştı. İnternet sağlayıcılarının başta ABD ve sonra küresel olarak referans olarak alabileceği karara resmi itiraz oluşturuldu. İmzalanan belgeler son söz sahibi Trump’ın masasında olacak.

İnternet servis sağlayıcılarının, kullanıcılara eşit şartta hizmet vermelerini sağlayan ve fatura adaletsizliğini ortadan kaldırmaya yönelik uygulamada olan “ağ tarafsızlığı ilkeleri” tehdit altında. ABD’de hizmet veren servis sağlayıcılarını ve tüketicileri yakından ilgilendiren bu gelişme, internet kullanımı gibi diğer ülkelerdeki ilgili yasalara referans olabilir. Hatta bunun olası etkilerine aşağıdaki içeriğimizde değinmiştik:

"Ne kadar para, o kadar internet" mantığını hayat geçirmeye çalışan FCC, internet hizmeti tarihinin en büyük ayıbını yapmıştı.

ABD Senatörlerinden Ed Markey, ağ tarafsızlığını kaldırmaya ilişkin alınan karara karşı 30 destek oyu toplayarak süreci bozmaya çalışıyor. Hatta topladığı destekler arasında hükümetin önemli isimleri ve senatörler de bulunuyor. FCC her ne kadar söz konusu karşıt düzenleme ve görüşleri önemsemese de senatörlerin kararları uygulatma konusundaki yetkisi daha geniş.

Markey, 2015 yılından bu yana ağ tarafsızlığını koruyan ilkelerin kaldırılmaya çalışıldığı görüşünde. FCC’nin Aralık ayında aldığı yıpratıcı kararın ardından harekete geçen senatör, topladığı 30 önemli imza desteğiyle kararı devirebilir. Eğer bu gerçekleşirse son söz hakkı her zamanki gibi ABD Başkanı Trump’ın olacak.

Beyaz Saray’a gitmesi muhtemel gözüken Markey’in önerisi, Trump’ın masası üzerindeki yerini alacak. Çok büyük ihtimalle Trump, beklentileri boşa çıkartmayacak ve Markey’in önerisini reddedecek.

Ağ tarafsızlığı için ABD’nin üst düzey yöneticileri arasında sıkı bir bürokratik mücadele yürütüldüğü açık. FCC’nin aldığı bu karar ne kadar sürede uygulanır ya da itirazlar sonucu ne kadar geciktirir bilinmiyor. Aynı zamanda Markey, ağ tarafsızlığı ilkelerinin kaldırılması halinde ortaya çıkacak adaletsizlik için bir de “açık internet” faturasına alternatif sundu.

Bakalım ilerleyen aylarda neler yaşanacak ve en önemlisi de bu gelişmeler ülkemizdeki servis sağlayıcılarının tercihlerini de etkileyecek mi? Bu konuda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu vakti geldiğinde bir açıklama yapacaktır. Takip ediyor ve sizlere aktarıyor olacağız, takipte kalın.