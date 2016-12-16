ABD'deki Başkanlık Seçimlerinde Rus Hackerların Parmağı Olabilir!

Güvenlik şirketi Recorded Future, ABD'deki başkanlık seçimlerinde rus hackerların izine rastlandığını açıkladı.

Son günlerde siber dünyada Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında bir gerginlik olduğu düşünülürken, hem Rusya hem de ABD ülkesine saldıran hackerlara karşı önemli önlemler almaya hazırlandığını açıklıyor. Bu durumun 1. Dünya Siber Savaşı'nın işareti olduğu söylenirken, ortaya çıkan yeni bir haber iki ülke arasındaki gerginliğin daha da artmasına neden olabilir.

Daha önce 44. ABD Başkanı Barack Obama yaptığı açıklamada Rusya'nin dijital platformlarda seçimlere müdahale ettiyle ilgili kuşkularını dile getirmiş, bu konuda önemli bilgiler elde ettiklerini ve olayı derinlemesine araştırdıklarını söylemişti. Şimdi ise Recorded Future isimli bir güvenlik şirketi, seçimlerde Rus hackerlara ait bir ize rastladıklarını söyledi.

Söylenene göre Rus hackerlar, Seçim Destek Komisyonu'ndaki bilgisayarların giriş bilgilerini ele geçirmiş ve 100'den fazla giriş bilgisini satmaya çalışmış. Ayrıca Rus hackerların ele geçirdiği bu hesaplar gizli bilgilere ulaşabiliyor ve Seçim Destek Komisyonu'nun internet sitesinde bazı değişiklikleryapabiliyormuş.

Bu olayda Donald Trump'ın Rusya'nın desteğiyle seçilip seçilmediği de araştırma konuları arasında yer alırken uzmanlar Rusya'nın ABD'ye böyle bir atakta bulunup bulunmadığı hakkında araştırmalarını sürdüryor.