Birleşik Devletler'de internetten tanıştığı kız arkadaşının kendisinden ayrılmasını hazmedemeyen bir adam kadının mahrem fotoğraflarını internette yayınlayınca, 6.4 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

2012 yılında bir arkadaşlık sitesi üzerinden tanışan David K. Elam ve Jane Doe takma isimli kadın, bir süre uzak ilişki yaşadıktan sonra ayrılmaya karar verdiler. İddialara göre Elam, ayrıldıktan kısa süre sonra Doe’yu hayatını mahvetmekle tehdit etti ve ardından Doe’nun ilişki sırasında göndermiş olduğu mahrem fotoğrafları çeşitli sosyal medya ve porno sitelerinde yayınladı.

Doe’yu ifşa etmekle de kalmayan Elam, Doe kimliği altında başkalarının kendisine mahrem fotoğraflar göndermesi için teşvik etti. Doe görünümlü Elam’ın teklifini kabul edenlere ise öfkeli eski sevgili, Doe’nun telefon numarasını ve ev adresini verdi. Doe, tüm bu olaylardan sonra güvenliğinden endişe ettiğini ve ilgili görüntülerin kaldırılması için internet sitelerine tebliğde bulunmak zorunda kaldığını belirtti.

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki bir mahkemede görülen davada mahkeme, mağdur Doe’yi haklı buldu. Elam'ın ‘sistematik olarak intikam pornosu kampanyası yürüttüğüne’ kanaat getiren mahkeme, fotoğraf ve videoların yayımlanması ile takip ederek tacizde bulunmanın yarattığı duygusal sıkıntının ve telif hakkı ihlalinin karşılığı olarak 6.4 milyon dolar (26 milyon TL) tazminat cezası verdi.

Mağdur Jane Doe’nun avukatı olan Seth Gold ise mahkeme sonra CNN’e yaptığı açıklama intikam pornosunun en önemli kişisel hak ihlallerinden biri olduğunu hatırlatırken, ‘’İntikam pornosu bir kişinin haklarının ciddi ihlalidir ve çok ciddi zararlara yol açabilir, bu nedenle telafi edilmelidir. dedi.