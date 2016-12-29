ABD'deki Seçimleri Rusya'nın Hacklediği Gerekçesiyle 35 Rus Diplomat Sınırdışı Edildi!

44. ABD başkanı Barack Obama, koltuğunu Trump'a devretmeden önce son kozunu oynayarak 35 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldı.

Bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlere siber saldırıyla müdahale ettiği iddia edilen Rusya, Barack Obama'nın suçlamalarına maruz kalıyordu ve Obama'nın ekibi konuyla ilgili ciddi araştırmalar sürdürüyordu. Henüz Beyaz Saray ve ABDli ekipler seçimlere Rusya'nın bir müdahalede bulunup bulunmadığını tespit edemedi ancak Obama, kolduğu Trump'a devretmeden önce Rusya'ya ciddi bir yaptırım uyguladı.

Beyaz Saray'dan gelen açıklamada 35 Rus diplomatın sınırdışı edildiği kararı açıklanırken bu diplomatların 72 saat içerisinde ülkeyi terk etmeleri gerektiği söylendi. Diplomatların sınırdışı edilmesindeki olayın en büyük sebebi ise Obama'nın Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği yönündeki şüpheleri oldu.

Yeni başkan Donald Trump'ın koltuğa oturmasıyla birlikte ABD - Rusya ilişkileri nasıl etkilenecek henüz bilmiyoruz ancak eğer Obama'nın savunduğu görüş doğruysa Trump, Rusya'nın siber desteğiyle koltuğu kapmış olabilir.