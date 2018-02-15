ABD'de bir okula silahlı saldırı düzenleyen zanlının Instagram hesabı, saldırının ne denli göz göre göre geldiğini gözler önüne serdi.

Birleşik Devletler’in Florida eyaletinin güneyinde yer alan Parkland kentinde bir silahlı saldırganın Marjory Stoneman Douglas Lisesi’ne saldırması sonucu 17 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Yaşanan korkunç terör saldırısı ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ederken saldırganın Instagram hesapları, olayın günler öncesinden ‘ben geliyorum’ dediğini gözler önüne seriyor.

Nicolas “Nick” de Jesus Cruz adlı 19 yaşındaki saldırgan Marjory Stoneman Douglas Lisesi’nin eski öğrencisiydi ve disiplin sorunları nedeni ile okuldan atılmıştı. Nick’i tanıyanların anlattığına göre Nick, Trump yanlısı, müslüman karşıtı, silahlara ilgi duyan, küçük hayvanlara şiddet uygulamaktan keyif alan psikopat biriydi.

Yaşanan olayın ardından Nick’in iki farklı Instagram hesabı olduğu ortaya çıktı. Bu Instagram hesaplarında fotoğraflarını maskeli olarak paylaşan Nick, sürekli olarak sahip olduğu silahların, öldürdüğü hayvanların ve mermilerin fotoğraflarını paylaşıyormuş. Muhtemelen bu Instagram hesabını bir polis görmüş olsa Nick’i çok önceden gözaltına alırdı.

Nick’in silinen Instagram hesabına göre henüz 19 yaşındaki çocuğun biri tam otomatik piyade tüfeği olmak üzere 5 farklı silahı bulunuyordu. Ayrıca ikinci Instagram hesabına göre de Nick, gerçek bir faşistti ve özellikle müslümanlara karşı ciddi bir kin güdüyordu. Nick’in erken teşhis edilemeyen ve tedavi edilemeyen psikolojik sorunları, 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.