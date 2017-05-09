Türk Bilim İnsanından Kanser Konusunda Yeni Çalışma!

ABD'de çalışmalarını sürdüren Türk bilim insanı Ömer Yılmaz, bağırsak kanseri tedavisine katkı sağlayacak oldukça önemli bir araştırma ile ses getirdi.

Ciddi oranda beyin göcü veren ülkemizin insanları, yurtdışında önemli işler başarmaya devam ediyorlar. Bu kişilerden biri de Doç.Dr.Ömer Yılmaz. ABD'de bulunan Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde araştırmalarını sürdüren Yılmaz, kurduğu laboratuvarında bir süredir bağırsak kanseri konusunda çalışmalar yürütmekteydi. Yılmaz, bu çalışmaları sonucunda ise deney amaçlı kullandığı farelerin bağırsaklarındaki kanserin tedavisine katkı sağlayacak önemli bir araştırmaya imza atmayı başardı.

Kendi soyadını taşıyan Yılmaz Laboratuvar'ı kuran Ömer Yılmaz, daha önce bağırsak kanseri ile beslenme arasındaki kök hücrelerinin ilişkisini ortaya koyarak tıp dünyasında adını duyurmuş ve bu başarısı ile "Dünyayı Değiştirecek 37 Bilim Adamı" listesinde kendine yer bulmayı başarmıştı.

Şimdi ise bağırsak kanserinin tedavisi konusunda önemli bir başarıya imza atan Yılmaz, araştırması ve elde ettiği sonuçlar hakkında şu açıklamaları yapmakta:

"Bu çalışmamızla insandaki bağırsak kanserini ilk defa farelerin bağırsaklarına başarılı şekilde aşılayabildik." dedi.

Bu yöntemle fareler üzerinde insandaki kanserin oluşumunu, gelişmesini ve karaciğer gibi diğer organlara yayılmasını başarılı biçimde gözlemlediklerini belirten Yılmaz, bu zamana kadar insandaki bağırsak kanserinin bu şekilde hayvan üzerinde geliştirilebildiği bir modelin olmadığını vurguladı. Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu özellikle iki açıdan çok önem arz ediyor. Birincisi, bu çalışma insandaki bağırsak kanserinin nasıl vücuda yayıldığını anlamamıza olanak sağlayacak. Daha önemlisi kanserin yayılmasını önlemek için geliştirilen ilaçların test edilmesine olanak sağlayıp yakın zamanda tedavi edici ilaçların bulunmasına olanak sağlayacak. İkincisi ise bu çalışma ile bağırsak kanseri olan hastalara, hastaya özgü doğru tedavinin verilmesine olanak sağlayabilecek."

Aynı zamanda Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapan Yılmaz, Türkiye'nin de tıp alanında katettiği ilerlemeye de değinirken Türkiye'nin kanser gibi bir alanda öncü olmayı kendine hedef edinen ülkelerden biri olması gerektiğini belirtti ve "Örneğin şehir hastaneleri ile Türkiye'de çok modern, son teknolojiye sahip Onkoloji hastanelerinin olması umut verici. Eğer bu hastanelerle birlikte kanser araştırmalarına da güzel destek verilirse Türkiye'nin bu alanda atılım yapması mümkün olabilir. Ben şahsen Türk bilim adamlarının yetiştirilmesi ve Amerika-Türkiye ortak projelerinin yürütülmesi konularının çok önemli olduğunu ve Türkiye'ye ivme kazandıracağını düşünüyorum. Bu konuda da fırsat olursa, elimden geleni yapmayı kendime bir borç bilirim." ifadelerini kullandı.