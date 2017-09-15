ABD’den Alıp Geleceğiniz Bir iPhone X Ne Kadara Mal Olur?

Teknoloji devi Apple, 12 Eylül’de serinin 10. yılına özel tasarladığı iPhone X modelini görücüye çıkardı. Ancak fiyatıyla uzun süre görücüsü olarak kalacağımız iPhone X’u Türkiye’den değil de ABD’den alıp gelirseniz ne kadara mal olur? Merak etmeyin, oldukça kara geçeceksiz.

Apple dünyanın en çok satan iPhone serisiyle dünyanın en değerli firması oldu. Hatta yakın zamanda şirketin hisse değerleri Türkiye’ninkileri geride bıraktı ve dünyanın farklı yerlerindeki birçok tüketici, Apple’ı ülkelerinden daha çok sevmeye başladı.

Öncelikle 12 Eylül’de gerçekleştirilen panelde iPhone X’un açıklanan resmi ABD fiyatından başlayalım; 64 GB’lık modeli 999, 256 GB’lık modeli ise 1149 dolar. Diğer ülkelerdeki fiyatlarına göz atmak isterseniz sizi hemen aşağıdaki içeriğe alalım:

Panel sırasında iPhone X’un ilk etapta resmi olarak satışa çıkacağı 57 ülke de açıklandı ve Türkiye bunlar arasında değil. Dolayısı ile eğer iPhone X almayı gerçekten almak istiyorsanız, Amerika’dan alıp gelmek için bir sebebiniz var: Beklememek.

Uçağa bindiniz, ABD’ye gittiniz ve en yakındaki bir Apple Store’dan iPhone X alıp aynı gün geri döndünüz. Tüm süreç gerçek anlamda ne kadara patlayacak?

ABD’de de uygulanan vergi kanunları gereği aldığınız bir ürüne %8’lik satış vergisi eklenir. Bu sebeple 999 dolar olan 64 GB’lık model 1079 dolara, 1149 dolar olan 256 GB’lık model de 1241 dolara çıkıyor.

Geçtiğimiz yıl yürürlülüğe giren yasa uyarınca yurt dışından getirdiğiniz elektronik ürünlere TRT bandrolü uygulanıyor. Yurt içine satılan telefonlardan %10 oranında alınan bu ücret, dışarıdan alıp getirdiğiniz telefonlardan -ticari olamamak kaydıyla ve bir defaya mahsus- 24 dolar olarak alınıyor. Bunları da eklediğimizde fiyalar aşağıdaki gibi oluyor:

iPhone X 64 GB: 1103 dolar yani güncel kur değerine göre 3828 TL

1103 dolar yani güncel kur değerine göre 3828 TL iPhone X 256 GB: 1265 dolar yani 4390 TL

Daha bitmedi. Cihazınızın 3 ay kadar bir süre içinde iletişime kapatılmaması için IMEI kodunu pasaportunuza kaydetmenizde fayda var. Bu ücret ise 2017 yılı için 149.20 TL olarak uygulanyor ve E-devlet üzerinden ödeme dahil her işlem kolayca halledilebiliyor. Son olarak fiyatlar TL cinsinde aşağıdaki duruma geliyorlar:

iPhone X 64 GB: 3977 TL

3977 TL iPhone X 256 GB: 4539 TL

Merak etmeyin, hemen aşağıdaki Türkiye fiyatını öğrenince gidiş dönüş uçak biletinizi ve yeme-içme masraflarınızı da çıkartacaksınız :)

Eğer olur da iPhone X’u illaki Türkiye fiyatıyla alırım diyorsanız:

En baştada söylediğim gibi panel sırasında ilk etapta satışa çıkacağı 57 ülke arasına yer almıyoruz. Bu nedenle resmi fiyatların açıklanması için operatörlerimizin Apple ile anlaşma yapmaları gerekiyor. Ama gene de uygulanacak vergileri sırasıyla açıklayalım ki yaklaşık fiyatı tahmin edelim:

% 25’lik ÖTV

% 10’luk TRT Bandrolü

Oluşan rakamın % 18’i ile KDV

Satıcı karı (iPhone 6S ve iPhone 7’ye uygulanan güncel kar marjına göre)

Peşin fiyatlar üzerinden konuştuğumuz için eğer operatörden faturaya ek taksitler şeklinde iPhone X alacaksanız, son fiyata faizleri eklemediğimizi vurgulamak istiyorum. Yukarıdaki 4 kalemi uyguladığınızda cihazın ülkemizde fiyatı şöyle oluyor:

iPhone X 64 GB: 5999 TL

5999 TL iPhone X 2256 GB: 6899 TL

ABD fiyatları ile Türkiye fiyatlarının farkını alıp ne kadar kara geçeceğinizi hesaplayalım:

iPhone X 64 GB için: 5999 - 3997 = 2022 TL kar,

iPhone X 256 GB için: 6899 - 4539 = 2902 TL kar elde edeceksiniz.

Artan miktarlara gidiş dönüş uçak biletlerinizi karşılayabilir ve eğer vaktiniz varsa yerel yemeklerin tadına bile bakabilirsiniz.