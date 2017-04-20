ABD’den Instagram’da Ürün Reklamı Yapan Ünlülere Ciddi Uyarı!

ABD’nin tüketici haklarını koruyan organı Federal Ticaret Komisyonu, Instagram ünlülerinden bundan sonra bir ürünün reklamını yapmaları halinde bunu açıkça beyan etmelerini istedi.

Federal Ticaret Komisyonu’nun ABD’deki 90’dan fazla ünlüye ve pazarlama şirketine gönderdiği mektupta, Instagram üzerinden bir markanın ya da ürünün tanıtımının reklam ya da bir ücret karşılığında yayınlanmasının ‘açık şekilde takipçilere beyan edilmesi’ gerektiği belirtildi. Sosyal medya ile ilgili ilk kez bu şekilde devreye giren Komisyon, ürün tanıtımının çeşitli yollarla (açıklama kısmına yazma ya da etiketlerle belirtme vs) yapılabileceğini söyledi. Uyarı, tüketici haklarını koruyan ‘Kamu Vatandaşı’ adlı bir sivil toplum kuruluşunun girişimiyle gerçekleştirildi.

Daha önce Rihanna ve Kim Kardashian’ın da dahil olduğu 113 ismin belli etmeden ürün reklamı yapmasına tepki gösteren grup, bunu "Instagram, gençleri özellikle genç kadınları hedefleyen maskelenmiş pazarlamanın Vahşi Batısı haline geldi" açıklamasıyla dile getirmişti. Zira sosyal medya sadece ünlülerin değil, fazla takipçi sayısına sahip hesapların da yaptıkları kampanyalarla küresel çapta önemli bir pazarlama alanı haline geldi.

Hatırlarsanız ülkemizde de sosyal medya üzerinden yapılan tanıtımların getirdiği kazançların vergilendirilmesi konuşulmuş ve gerekli çalışmaların ardından bunun yürürlüğe gireceği belirtilmişti. Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2016’nın Mayıs ayında yaptığı açıklamada Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemelerle sosyal medya tanıtımlarından vergi alınacağını açıklamıştı.