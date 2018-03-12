Yerden 25 Bin Fit Yükseklikte Uçan Gizemli Nesne!

Bir ABD donanma pilotu, F/A 18 jeti ile 25 bin fit yükseklikte uçarken, süratle uçan gizemli bir nesne görüntüledi.

Birleşik Devletler’in ‘gizli’ kurumlar aracılığı ile UFO’lar ve uzaylılar hakkında araştırmalar gerçekleştirdiği herkes tarafından bilinen bir gerçek. Hatta geçtiğimiz yıl Pentagon’un UFO araştırmalarına 22 milyon dolarlık bütçe ayırdığı da ortaya çıkmıştı. Fakat yeni halka açık olarak paylaşılan bir video, komplo teorilerinden fazlasını gösteriyor.

2015 yılında Atlantik Okyanusu üzerinde 25.000 fit yükseklikten uçan Birleşik Devletler donanmasına ait bir F/A 18 jetinin pilotunun kamerasına, hemen altında uçan gizemli bir nesne yakalandı. Nesneyi fark eden pilot, üzerinde odaklandı ve nesneyi bir süre izledi. Bu sırada meslektaşları ile konuşan pilot, gizemli nesnenin ne olabileceğini tartıştı.

İlk çekildiğinde halka açık olarak paylaşılmayan bu görüntüler, özel bir araştırma şirketi olan Stars Academy of Arts and Sciences’a teslim edildi. Görüntüler detaylı olarak incelenmesine rağmen kesin bir tanı gerçekleşmedi. Eski bir Beyaz Saray yetkilisi ise yaptığı açıklama ile nesnenin Rusya, Çin ya da uzaylılara ait olabileceğini belirtti.