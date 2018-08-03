ABD Donanması, Rusya ve Çin ile sürekli gerilen atmosferin ardından şimdi de donanmasını ve savaş uçaklarını hazırlamaya başladı.

ABD Donanması, özellikle rota seçimi ve denizde geçirilen zaman gibi konularda karar verme anlamında geçtiğimiz günlerde büyük bir esneklik kazandı. Savunma Bakanı Jim Mattis'in yaptığı açıklamaya göre bu esneklik sayesinde hem donanma hizmetinde bulunan askerlerin üzerindeki baskı azalacak hem de bazı kritik adımlar rakiplerden daha rahat saklanacak.

Karar uygulamaya kondu ancak halihazırda görevde olan ve Ortadoğu'daki görevinden ülkeye dönen gemiler için geçerli olmadı. ABD donanmasının şu an 11 aktif taşıyıcı gemisi var ve bunlardan üçü, Rusya ve Çin ile gerçekleşmesi olası bi savaş hali için yeni rotalarına doğru yola çıktılar. USS Carl Vinson, USS Abraham Lincoln ve USS John C.Stennis isimli üç dev taşıyıcı geminin onlarca savaş uçağını yeni bölgelerinde konumlandırması bekleniyor.

USS Abraham Lincoln, Norfolk, Virginia'dan San Diego'ya taşınacak ve Pasifik filosuna katılacak.

The USS John C.Stennis ise yakıt ikmali için ilk olarak Norfolk'a taşınacak. Sonrasında ise olası görevler için yükleri olan savaş uçakları ile birlikte beklemede kalacak.

The USS Carl Vinson, San Diego'daki Naval Air Station North Island'dan Washington'daki Kitsap'a hareket ederek bu bölgede göreve devam edecek. Yakın zamanda bir tatbikata da katılan donanma gemisinin, bu bölgede göreve hazır halde bekleyeceği söyleniyor.